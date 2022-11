“MI HANNO TOLTO L’OROLOGIO, UNO MI HA DETTO ‘STAI ZITTA, ALTRIMENTI TI SPARO’” – È STATO CONDANNATO A 5 ANNI E 6 MESI L’UOMO CHE A MAGGIO 2019 RAPINÒ FRANCESCA COSTA, LA MAMMA DI NICOLÒ ZANIOLO – È STATA LEI, RICONOSCENDO L’AGGRESSORE, A INCASTRARLO. AGLI INVESITIGATORI, RACCONTÒ COM’ERA ANDATA, PER POI AGGIUNGERE UNA CONSIDERAZIONE SUL DEGRADO ROMANO: “A LA SPEZIA NON SUCCEDONO QUESTE COSE, POSSO ANCHE GIRARE CON UN ROLEX…”

Era stata rapinata dell'orologio nella strade della Capitale, due anni e mezzo fa. E, dopo aver riconosciuto il suo aggressore, la mamma di Nicolò Zaniolo, Francesca Costa, ha contribuito a farlo condannare a 5 anni e 6 mesi, confermando che si trattava proprio dell'imputato e riportando tutti i dettagli della rapina subita. È quanto riportato oggi dal Messaggero.

«I ladri erano due, uno mi ha tenuto per la spalla e l'altro mi ha pestato il piede. Mi hanno tolto l'orologio, uno mi ha detto: "Stai zitta, altrimenti ti sparo"», aveva raccontato Costa agli investigatori. Le sue dichiarazioni sono note: «A La Spezia non succedono queste cose, posso girare anche con un Rolex - aveva aggiunto al suo racconto -. Mi avevano consigliato di uscire senza orologi di valore ma non è giusto: se non posso mettermi ciò che voglio non mi sento di vivere libera. Anche se l'importante, in questi casi, è sopravvivere».

Era il maggio del 2019 quando in viale dell'Aeronautica, Costa - che solo un mese prima aveva subito anche il furto della sua auto, una Bmw, nel garage condominiale - è stata avvicinata da due uomini su uno scooter con il volto scoperto che l'hanno minacciata e le hanno portato via borsetta e Rolex. «Adesso sto meglio, ho superato lo spavento», aveva commentato la donna. «Troppo facile vedere una donna sola, minacciarla e derubarla», era stata la reazione social del figlio Nicolò, calciatore della Roma.

