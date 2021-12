20 dic 2021 18:46

“LA MIA RAGAZZA VUOLE CHE LA GUARDI MENTRE FA SESSO CON LA SUA MIGLIORE AMICA. NON SO COME CHIEDERLE DI SMETTERLA” - LO SFOGO DI UN FIDANZATO DISPERATO NELLA RUBRICA DEL THE SUN: “MI SENTO A DISAGIO MA NON VOGLIO PERDERLA” - IL GIOVANE SPIEGA CHE ANCHE L'AMICA DELLA SUA FIDANZATA HA UN COMPAGNO, CHE INVECE SEMBRA ESSERE MOLTO ENTUSIASTA: “PER ME STIAMO ANDANDO OLTRE, MA NON SO COME…”