13 gen 2021 20:29

“PARLER” A SPROPOSITO – AMAZON DIFENDE LA SUA DECISIONE DI BLOCCARE IL SOCIAL NETWORK PREFERITO DAI TRUMPIANI E CHIEDE ALLA GIUSTIZIA AMERICANA DI NON REINTEGRARE IL SERVIZIO: “HA VIOLATO IL CONTRATTO OSPITANDO CONTENUTI VIOLENTI” – IL COLOSSO DI BEZOS SOSTIENE DI AVER INVIATO PER LA PRIMA VOLTA UNA LETTERA IL 17 NOVEMBRE. MA ALLORA PERCHÉ HA ASPETTATO IL CASINO AL CONGRESSO PER TOGLIERE L'ACCESSO AI SUOI SERVER A “PARLER”? SE L’AVESSE FATTO PRIMA COSA (NON) SAREBBE POTUTO SUCCEDERE?