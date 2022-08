“PASSAGGIO PERICOLOSO E AZZARDATO” – ANCHE LA MAMMA DI CHIARA FERRAGNI, MARINA DI GUARDO, È RIMASTA BASITA DI FRONTE AL VIDEO SUL PRECIPIZIO DELLA FIGLIA E DEL MARITO FEDEZ, PUBBLICATO UN GIORNO DOPO LA MORTE DI UN 30ENNE PER UN SELFIE ESTREMO CON LA FIDANZATA: “L’HO VISTO E NON HO APPROVATO. TROPPO ALLA SPERANDIO” – I FOLLOWER LI HANNO SPERNACCHIATI: “AVETE UN GRANDISSIMO POTERE, TANTI GIOVANI VORRANNO COPIARVI”

Eleonora Panseri per il "Corriere della Sera"

Sul web ha sollevato un polverone l'ultimo video pubblicato domenica sera su Instagram dai Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez, una delle coppie più seguite e amate sui social, si sono fatti immortalare su una roccia a strapiombo sul mare con alle spalle un tramonto mozzafiato in località Es Vedra, a Ibiza.

Nel suggestivo filmato, ripreso da un drone, si vedono i due senza alcuna imbracatura di protezione. Un azzardo che non è passato inosservato e che, soprattutto, non è stato apprezzato da alcuni follower.

«Un ragazzo è morto per prendere il telefono della ragazza che voleva fare una foto simile. È morto per una foto simile», si legge tra i commenti: un chiaro riferimento alla tragedia di alcuni giorni fa che ha coinvolto il 30enne rodigino Andrea Mazzetto, precipitato da uno sperone sull'Altopiano di Asiago (Vicenza) mentre cercava di recuperare il telefonino che gli era sfuggito dalle mani.

Sotto al post sono intervenute anche la sorella di Chiara, Francesca, che ha scritto: «Se lo vede mia mamma?». Non si è fatta attendere la risposta della madre dell'influencer, Marina Di Guardo: «L'ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio!

Senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato».

Molti utenti non solo hanno giudicato fuori luogo il tempismo nella pubblicazione del filmato, ma lo hanno anche ritenuto un cattivo esempio a rischio di emulazione, visto che i due sono gli influencer più celebri d'Italia.

«Ragazzi, siete intelligenti, belli, giovani , sapete che avete un grandissimo potere su tanti adolescenti. Penso non sia stata una buona cosa fare un video così per immortalare il tramonto, tanti giovani vorranno copiarvi e non credo sia molto sicuro» scrive un utente. «So che sicuramente non è stato fatto pensando a quanto può essere pericoloso per gli altri, fate attenzione a quello che postate perché siete dei personaggi pubblici». Dai coniugi Ferragni-Lucia non è ancora arrivata una replica.

