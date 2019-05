21 mag 2019 13:49

“LA POLIZIA NON MI HA CREDUTO” – UNA RAGAZZA INGLESE HA RACCONTATO DI ESSERE STATA STUPRATA DALL’ETÀ DI 11 ANNI DA OLTRE 100 UOMINI, MA ALLA FINE È STATA LEI A FINIRE IN CARCERE: LA VITTIMA È STATA IGNORATA DALLE AUTORITÀ E A 13 ANNI È FINITA IN PRIGIONE PER FAVOREGGIAMENTO DELLA PROSTITUZIONE - PER 5 ANNI HA CONTINUATO A SUBIRE ABUSI SESSUALI, IN 5 ANNI È STATA ARRESTATA 5 VOLTE, MA…