Barbara Costa per Dagospia

escort bbw 4

“La metti alla pecora e ti si scatena, la ziona!”, “sì, ma altro che patatina, quella lì là sotto c’ha una fiorentina da 1 kg e quattro!”, “io ogni volta provo, provo, provo, ma niente, su RaiDue non riesco a sintonizzare. RaiUno ok”, “eeeeeeh, ma come si fa a sintonizzare RaiDue con un televisore come quello? Ti serve una prolunga!”.

escort bbw

Se non hai capito nulla di quanto hai letto significa che non sei un amante di SBBW! E chi è che ama le SBBW? Chi p*ttaniere va a m*gnotte, e ha la passione per le escort… grosse! Ma grosse che toccano pure i 100 chili, e se li superano, tanto meglio! Nel mondo dell’escortaggio, la sigla SBBW indica le donne giunoniche, "Super Big Beautiful Women" dai clienti anche soprannominate "Botero". Sono le escort che “per uscirne vivo, devi avere un caz*o d’acciaio”!

escort bbw 15

Sono escort che hanno clienti su clienti, perché con le SBBW non ci va chi non può permettersi una escort di altro prototipo, o chi non ha i soldi necessari: le escort SBBW sono escort dalla clientela raffinata, il loro tariffario dipende da dove esercitano, se in casa o in strada, se sono libere o hanno i pappa, e dipende da quello che offrono e che sanno fare. I loro clienti hanno pretese definite: le cercano assolutamente per quel corpo lì, quelle forme lì, “è tanta da far indigestione, mi diventa di marmo”, e una parte non minore sgancia bei soldi per show lesbici tra SBBW. Ci sono escort SBBW esperte in “grossi lesbo show doppi c*loni, quadruple tettone, maxi f*che”. Le posizioni le decide chi paga, che può partecipare, o no.

escort bbw 5

È fin troppo ovvio, e sviante, associare un corpo ultra curvy a mai sopiti, o repressi, desideri materni: parecchie escort SBBW fanno prestazioni fetish, gli uomini vanno da loro per essere sculacciati, sgridati, trattati male, poiché tali sevizie sessuali hanno su di loro un effetto antistress. La clientela di queste mistress ultra curvy è per lo più composta da uomini professionisti, uomini con incarichi di lavoro che richiedono responsabilità, e che causano forte stress. Il quale a quanto pare se ne va con una seduta di sberle sado di una SBBW.

escort bbw 17

C’è poi una categoria particolare di escort SBBW che ha più clienti, e sono le escort grosse e milf! Le “zione” dai 45 anni in su! Perché nei siti dove queste escort si pubblicizzano, la loro età, che non siano più "acerbe", è messa così in risalto? I clienti così le reclamano, e una escort seria non si nega a video chiamate e/o a sue foto da inviare in whatsapp prima dell’incontro: i clienti esigono la prova che la foto di lei online sia equivalente a come lei è in realtà, altro che fotoritocchi!

I clienti vogliono vedere se “sei grossa e soda”, “alla larga da chi è sfatta tipo massaia usata”, e se l’età postata è quella, se la ciccia postata è quella, la taglia di seno idem (un’ottava, una decima, e ti arrivano clienti arrapati a mille che hanno promesso ai loro peni di affogarli in spagnola tra "quei" cocomeroni). Però andare con un’escort SBBW a volte può causare inconvenienti gravi. E infatti, che significa “si prende RaiUno” ma che “sintonizzarsi su RaiDue è difficile, servirebbe una prolunga”?

escort bbw 7

Non è che in casa queste escort hanno tv problematiche: questo è il linguaggio, sono i codici con cui tra escort e cliente si parla. Nello specifico, con le escort SBBW, ci sono uomini che non riescono a fare l’anale (“con lei non prendo RaiDue”), e clienti a cui gli si alza, sì, hanno una eccellente erezione, ma non riescono a mantenerla in cotanto lato B.

Tutte le escort SBBW lo vantano, “ho un sedere bello largo, ma con il buco bello stretto per farti impazzire!”, e i clienti ci corrono, però, nell’atto… non va! Debacle che succede non a pochi, al contrario per “prendere RaiUno”, cioè penetrarla nella vulva, non ci sono problemi, e la di lei pancia prominente non è un problema per niente: parte della libidine sta “nell’alzargliela”.

escort bbw 6

I commenti post-chi*vata con escort SBBW non mentono: queste escort “sono forti e convinte del loro corpo”, “perle di maialaggine”, “inarrivabili per le p*mpe”, sono “ai massimi livelli di ingegneria idraulica”. Le puntano per “innominabili p*rcate” (gettonatissimo il rimming, dato e ricevuto, a 69, con lei sotto). E queste escort lo sanno, ti sanno fidelizzare, e come farsi bene “al peso” pagare. Ma se siete clienti di una SBBW “ciociara”, tra i suoi nomi “Sara”, che esercita appunto in Ciociaria, e in trasferta a Roma e a Latina, sbrigatevi a trovar posto, tra le sue immense grazie, ché l’avviso è chiaro: ha prenotato “un by-pass gastrico”!

