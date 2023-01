“REGALAVA OLIO DI CASTELVETRANO A MEDICI E INFERMIERI” – MATTEO MESSINA DENARO È STATO OPERATO DUE VOLTE E RICOVERATO IN DAY HOSPITAL ALMENO SEI VOLTE IN DUE ANNI ALLA CLINICA MADDALENA DI PALERMO: LA CARTELLA CLINICA RIVELA CHE IL BOSS È STATO SOTTOPOSTO A UN PRIMO INTERVENTO PER L'ASPORTAZIONE DI UN TUMORE AL COLON E IL SECONDO PER L'INSORGENZA DI METASTASI EPATICHE – L’IPOTESI CHE STIA MORENDO E SI SIA FATTO PRENDERE PER FARSI CURARE DALLO STATO NON È COSÌ PEREGRINA…

Operato due volte, la prima nel novembre del 2020, e ricoverato in day hospital almeno sei volte in due anni. Andrea Bonafede, alias Matteo Messina Denaro, era ormai di casa alla clinica La Maddalena di Palermo. Tanto che ogni volta che tornava per le chemioterapie, portava regali per tutti: "Era molto generoso, come i pazienti più facoltosi. Spesso regalava bottiglie di olio di Castelvetrano a medici e infermieri", racconta sotto shock un camice bianco che chiede di restare anonimo.

La prima volta che il capomafia ha messo piede a La Maddalena era il 13 novembre del 2020, per una visita pre-operatoria. Andrea Bonafede, classe 1963: questi i dati scritti sulla cartella clinica. Qualche giorno dopo, fu operato per l'asportazione di un tumore al colon e rimase ricoverato per sei giorni. Da allora seguiranno almeno altri sei accessi in day hospital e un secondo intervento nel maggio del 2021 per l'insorgenza di metastasi epatiche.

In ospedale in molti ricordano il suo volto: era stato visitato da oncologi, chirurghi, anestesisti. A novembre scorso era tornato per eseguire una Tac, a dicembre si era ripresentato per una Risonanza magnetica. Le sue condizioni stavano peggiorando e i medici gli avevano dato appuntamento per oggi per eseguire un tampone, in vista di un nuovo ricovero in day hospital.

