“RINGRAZIO TUTTI PER LA SOLIDARIETÀ. SIETE LA MIA ARTIGLIERIA” - FERMI TUTTI: FACEBOOK HA RIPRISTINATO LA PAGINA “LE PIÙ BELLE FRASI DI OSHO”! IL MOTIVO PER CUI ERA STATA RIMOSSA? LO SPIEGA IL FONDATORE FEDERICO PALMAROLI: “SEMPLICEMENTE M’ERO SCORDATO DE PAGÀ ’NA BOLLETTA. SCHERZI A PARTE, C’È STATA UNA SEGNALAZIONE RELATIVA AL SOPRANNOME CON CUI ORMAI TUTTI MI CONOSCETE E UN CONSEGUENTE ERRORE DI VALUTAZIONE DA PARTE DI FACEBOOK, RICONOSCIUTO DOPO IL MIO RECLAMO. TUTTO A POSTO”

PAGINA FACEBOOK DI OSHO RIPRISTINATA

Da www.huffingtonpost.it

“Intanto ringrazio tutti per la solidarietà. Siete la mia artiglieria”. Così Federico Palmaroli, in arte ‘Osho’, si rivolge su Facebook ai suoi follower dopo l’improvviso e momentaneo oscuramento della sua pagina ‘Le più belle frasi di Osho’.

federico palmaroli 1

“Quanto ai motivi della chiusura temporanea della pagina, pur comprendendo coloro che hanno pensato che fosse dovuta a motivazioni legate ai contenuti da me pubblicati, vi informo che non è stata provocata da quelli, anche perché la mia satira non è mai stata né violenta né offensiva. Semplicemente m’ero scordato de pagà ’na bolletta”, scrive scherzando.

E ancora: “Scherzi a parte, c’è stata una segnalazione relativa al soprannome con cui ormai tutti mi conoscete e un conseguente errore di valutazione da parte di Facebook, riconosciuto dopo il mio reclamo. Tutto a posto”.

MARK ZUCKERBERG BY OSHO

Intanto, un portavoce di Facebook ha fatto sapere: “Abbiamo rimosso questa Pagina dopo aver ricevuto una segnalazione di violazione della proprietà intellettuale. La Pagina è stata rimossa per errore ed è stata ripristinata”.

