22 mar 2022 10:51

“I RUSSI HANNO PERSO 15MILA UOMINI” - IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, L’AMMIRAGLIO GIUSEPPE CAVO DRAGONE: “SONO NUMERI ABBASTANZA ALTI. PUTIN HA USATO TRUPPE CHE ARRIVAVANO DA LONTANO, GIOVANI E POCO MOTIVATE, MENTRE GLI UCRAINI COMBATTONO PER CASA PROPRIA” - “L’AGGRESSIONE ALL’UCRAINA CI DICE CHE LA PACE, LA STABILITÀ, LA DEMOCRAZIA E GLI STILI DI VITA SONO VALORI CHE NON POSSIAMO DARE PER SCONTATI”