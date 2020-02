“GLI SCHEMI SONO SOLO NELLE MENTI DI CHI SE LI PREFISSA” - LA SPEAKER RADIOFONICA VALENTINA PEGORER CORRE IN SOCCORSO DEL MARITO, IL CHITARRISTA E PRODUTTORE BOSS DOMS, CHE HA SLINGUAZZATO ACHILLE LAURO SUL PALCO DI SANREMO: "SIATE SINCERI CON VOI STESSI, ASCOLTATE LA VOSTRA NATURA" - E PER DIMOSTRARE DI ESSERE OPEN-MINDED, LA PEGORER CI OFFRE UNA RICCA GALLERY DI SUE FOTO DI NUDO ARTISTICO...

BOSS DOMS

«Non pensi che sia sbagliato che tuo marito vada in giro con capelli viola, smalto e rossetto?». A quanto pare la dj e speaker radiofonica Valentina Pegorer se lo sente chiedere spesso. Il marito in questione è il chitarrista e produttore Boss Doms, che in questi giorni abbiamo visto sul palco di Sanremo con Achille Lauro. Pegorer, in un post su Instagram, spiega di essere solita rispondere a questo tipo di osservazioni con una domanda: «Non pensi che la cosa più importante che un marito e padre possa fare sia dare amore e protezione alle proprie donne?». «Gli schemi sono solo nelle menti di chi se li prefissa», aggiunge la dj, «siate sinceri con voi stessi e ascoltate la vostra natura».

achille lauro boss doms

Pegorer e Boss Doms, il cui vero nome è Edoardo Manozzi, si sono conosciuti nel 2017, a Pechino Express, e hanno una figlia di un anno, Mina. Il post della dj è accompagnato da una foto della coppia, scattata dopo l’esibizione del chitarrista con Achille Lauro alla finale di Sanremo. E si chiude con un ringraziamento: «Grazie Edoardo. Non potresti che essere tu».

