“I SOCCORRITORI STANNO SCAVANDO FRA LE MACERIE, STANNO CERCANDO I SUPERSTITI, UNA COSA COSÌ NON ERA MAI SUCCESSA” – IL MIDWEST AMERICANO DEVASTATO DA TRENTA TORNADO, CON VENTI A OLTRE 150 CHILOMETRI ORARI CHE HANNO DISTRUTTO CASE E VILLAGGI – NEL KENTUCKY 79 MORTI, MA SI TEME CHE IL NUMERO POSSA ESSERE PIÙ ALTO, LA CITTADINA DI MAYSFIELD CANCELLATA DALLA CARTA GEOGRAFICA E 300MILA PERSONE SENZA CORRENTE – BIDEN: “È UNA TRAGEDIA INIMMAGINABILE...”

Alberto Simoni per “la Stampa”

tornado kentucky 11

«I soccorritori stanno scavando fra le macerie, stanno cercando i superstiti, una cosa così non era mai successa in Kentucky». Il governatore Andy Beshear ha la voce spezzata dal dolore e dall'angoscia. Il suo Stato è stato messo a soqquadro nella notte fra venerdì e sabato - insieme ad altri cinque del Midwest - da trenta tornado e venti a oltre 150 chilometri orari. Hanno raso al suolo villaggi, sradicato alberi, distrutto case e portato via decine di vite, ben 79 nel solo Kentucky.

tornado kentucky 12

Ma qui e nel vicino Illinois il numero dei dispersi è elevato, interne famiglie mancano all'appello e lo stesso governatore Beasher - che per primo ha ricevuto la telefonata di Biden - ha da subito accennato all'ipotesi che si potrebbe superare quota cento morti. Il precedente più drammatico risale al 22 maggio del 2011 quando la cittadina di Joplin, in Missouri, venne distrutta dal passaggio di un tornado: morirono 161 persone.

Si scava ovunque, soprattutto in una fabbrica di candele di Maysfield, cittadina di 10mila abitanti, cancellata dalla carta geografica. Il suo futuro è incerto, non l'acquisizione della triste etichetta di luogo simbolo della tragedia del dicembre 2021. Come nel 1998 lo fu Moore, in Oklahoma. Questa venne, dopo il passaggio del tornado, ricostruita con le sue tipiche casette di legno, ma una tromba d'aria la cancellò definitivamente nel 2013.

tornado mayfield kentucky1

Nella fabbrica di Maysfield al momento del passaggio del tornado che ha attraversato oltre 300 chilometri dello Stato e toccato 12 contee, c'erano oltre 110 persone. Kyanna Parson-Perez era all'interno della struttura e ha raccontato alla Nbc di aver sentito prima il vento soffiare, poi i vetri hanno tremato e un attimo dopo il tetto è collassato su di lei e i suoi colleghi. Raramente queste trombe d'aria erano state così letali. Sono frequenti nel Midwest. Nei giorni scorsi era suonato il pre-allarme ma nessuno aveva ipotizzato una sorta di «tsunami dei tornado».

tornado mayfield kentucky3

La genesi del fenomeno è stata una serie di temporali formatasi nel Nord-est dell'Arkansas, da lì la tempesta si è spostata al Missouri e poi al Tennessee e al Kentucky dove ha scatenato la sua forza devastante generando almeno due tornado violentissimi. Le immagini che i network tv nazionali americani rimandano a getto continuo descrivono quella che sembra una zona di guerra appena uscita da un bombardamento. Intere zone sono rimaste senza luce, gli alberi cadendo hanno tranciato i fili della corrente in Arkansas, Mississippi, Missouri e Tennessee. In questi stati le vittime sono meno di dieci.

tornado in kentucky 2

L'Illinois ieri sera non aveva ancora aggiornato il suo bilancio: due persone sono morte ma è crollato il tetto di un magazzino di Amazon a St.Louis, a due passi dal confine con il Kentucky, e i soccorritori stanno cercando le persone intrappolate. Diverse zone sono ridotte a un cumulo di macerie, il blackout coinvolge oltre 300mila persone e il timore più grosso è per le condizioni atmosferiche dei prossimi giorni: si attende un'altra perturbazione con possibili eventi rovinosi.

tornado amazon st louis

In molte zone è scattato il coprifuoco per il timore di episodi di sciacallaggio. Il presidente Biden - nella sua Wilmington per il weekend - ha parlato con i governatori degli Stati colpiti: «È una tragedia inimmaginabile. Andrò sui luoghi del disastro, non ora per non essere di intralcio». Nel Midwest sono stati dispiegati gli uomini della Guardia nazionale e quelli della Fema, la protezione civile federale. La Casa Bianca ha autorizzato invece per il Kentucky la proclamazione dello stato d'emergenza.

tornado in kentucky 7 tornado in kentucky 1 tornado kentucky 3 tornado kentucky 1 tornado kentucky 2 tornado kentucky 4 tornado kentucky 6 tornado kentucky 5 tornado kentucky 10 tornado in kentucky 3 tornado in kentucky 4 tornado mayfield kentucky4 tornado in kentucky 5 tornado mayfield1 tornado in kentucky 6 tornado kentucky 7 tornado kentucky 8 tornado kentucky 9 tornado mayfield kentucky2