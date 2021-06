8 giu 2021 18:46

“È STATA UN’AGGRESSIONE XENOFOBA” – UNO STUDENTE VENEZUELANO E LA FIDANZATA CINESE HANNO QUERELATO PER ABUSO D’UFFICIO TRE POLIZIOTTI IN BORGHESE CHE LI HANNO FERMATI IN STRADA A TORINO PER UN CONTROLLO DI ROUTINE CHE SI È TRASFORMATO NEL CAOS: I RAGAZZI RACCONTANO DI ESSERE STATI INSULTATI E MINACCIATI, MA PER GLI AGENTI I DUE, SENZA DOCUMENTI, SONO ANDATI IN ESCANDESCENZE E… - VIDEO