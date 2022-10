“GLI STRANIERI DEVONO RISPETTARE LE NOSTRE REGOLE” – IL MINISTERO DEGLI ESTERI IRANIANO HA FATTO SAPERE CHE NON INTENDE LIBERARE ALESSANDRA PIPERNO, LA VIAGGIATRICE ITALIANA ARRESTATA INSIEME AD ALTRI STRANIERI CON L'ACCUSA DI AVER PRESO PARTE ALLE PROTESTE CONTRO IL REGIME SCATENATE DALLA MORTE DI MAHSA AMINI – “LE INDAGINI CONTINUANO E LE RISPETTIVE AMBASCIATE VENGONO INFORMATI DEGLI ULTIMI SVILUPPI” – IL PADRE DELLA RAGAZZA: “NON MI RISULTA CHE ALESSIA STESSE PARTECIPANDO ALLE MANIFESTAZIONI”

I cittadini stranieri che si trovano in Iran per turismo o per affari devono rispettare le leggi del Paese: lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Nasser Kassani, facendo riferimento agli stranieri arrestati negli ultimi giorni, tra cui l'italiana Alessia Piperno, accusati di aver preso parte alle proteste anti-governative scatenate dalla morte di Mahsa Amini.

"Le indagini continuano e le rispettive ambasciate e i cittadini stranieri vengono informati degli ultimi sviluppi - ha affermato -. L'Iran è un Paese sicuro per tutti i viaggiatori stranieri, nessuno verrà disturbato. Ma devono rispettare le nostre regole".

Il padre di Alessia Piperno: non partecipava a manifestazioni

"Non mi risulta che Alessia stesse partecipando alle manifestazioni". Così il papà di Alessia Piperno, Alberto, commenta con l'ANSA le dichiarazioni del ministero degli Esteri iraniano secondo il quale la giovane romana sarebbe tra le persone arrestate con l'accusa di aver preso parte alle proteste anti-governative scatenate dalla morte di Mahsa Amini. "Sulla situazione di Alessia purtroppo non ci sono novità - continua -. In questo momento ovviamente preferiamo il silenzio".

