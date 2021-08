“I TALEBANI CI CERCANO CASA PER CASA, SIAMO PRIGIONIERI” - IL RACCONTO DI UNA RAGAZZA CHE SI È BARRICATA IN CASA CON LA FAMIGLIA A KABUL: “SE CI AVESSERO SCOPERTO PROBABILMENTE CI AVREBBERO UCCISO. QUANDO SONO ANDATI VIA. ABBIAMO RECUPERATO I NOSTRI COMPUTER, I NOSTRI TABLET, LE NOSTRE FOTO, POI ABBIAMO BRUCIATO TUTTO. QUANDO VEDO I LORO VOLTI PER STRADA SCORGO NEI LORO OCCHI UN ATTEGGIAMENTO AGGRESSIVO, SE PER CASO INCROCI I LORO SGUARDI SEMBRA CHE TU SIA IL LORO PIÙ GRANDE NEMICO, IN QUESTI GIORNI LE STRADE SONO SILENZIOSE E LA GENTE HA PAURA”

Jacopo Storni per www.corriere.it

talebani con occhiali da sole 3

Quando abbiamo visto i talebani dalla finestra, siamo scappati di corsa. Stavano controllando tutti gli appartamenti della nostra zona e sicuramente sarebbero arrivati anche a noi, se ci avessero scoperto probabilmente ci avrebbero ucciso. Quando sono andati via, ci siamo nascosti nella casa dei nostri parenti.Abbiamo recuperato i nostri computer, i nostri tablet, le nostre foto, poi abbiamo bruciato tutto».

TALEBANI IN AFGHANISTAN

Nesrine (nome di fantasia) parla dall’appartamento di sua cognata dove è nascosta insieme al marito. Lei lavora per un’associazione locale per i diritti umani e per l’emancipazione femminile, lui è un giornalista.

talebani

In queste ore, come molti altri afghani, stanno distruggendo la loro identità: documenti, profili sui social network, contratti di lavoro, articoli di giornale. Tutto al macero pur di non rivelare al nuovo regime l’attività che stanno svolgendo e che potrebbe compromettere la loro vita.

afgani in fuga da kabul

La linea telefonica viene e va perché il suo cellulare ha la batteria continuamente scarica: «In casa non abbiamo elettricità e di conseguenza non abbiamo neppure l’acqua». A volte anche comprare da mangiare può costituire un problema, soprattutto perché molte persone hanno paura di uscire. «Io e mio marito siamo prigionieri in casa - racconta Nesrine -. Abbiamo paura ad uscire perché potrebbero scoprire il nostro attivismo in difesa della libertà e della democrazia».

talebani in afghanistan 3

Una libertà conquistata con fatica negli ultimi anni: «Avevo 8 anni quando i talebani sono stati cacciati dall’Afghanistan, da allora lotto con tutta me stessa per offrire al mio Paese un presente e un futuro di pace e stabilità, ho fatto tanti sacrifici, ma adesso tutti questi sacrifici sono stati cancellati dalla mattina alla sera. Il governo afghano che ha preceduto l’arrivo dei talebani ci ha traditi, non si è impegnato e così ha sacrificato la vita di molte persone che avevano realmente creduto nel cambiamento. Siamo improvvisamente tornati indietro di vent’anni»

in afghanistan torna il burqa

Nesrine non crede alle paventate aperture dei talebani: «Quando vedo i loro volti per strada scorgo nei loro occhi un atteggiamento aggressivo, se per caso incroci i loro sguardi sembra che tu sia il loro più grande nemico, in questi giorni le strade sono silenziose e la gente ha paura». Adesso Nesrine insieme al marito sta provando a contattare le ambasciate internazionali in America e in Europa per chiedere un visto e lasciare l’Afghanistan. «È la nostra unica possibilità di salvezza, però al momento nessuno ci ha risposto».

