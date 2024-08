9 ago 2024 15:39

“TU SEI PAZZO, CONTINUI A COLPIRMI” – CHOC IN ARGENTINA DOPO CHE SONO STATE PUBBLICATE LE FOTO DELL’EX FIRST LADY, FABIOLA YÁÑEZ, COL VOLTO TUMEFATTO: A COLPIRLA, SECONDO LA DENUNCIA PRESENTATA IN TRIBUNALE, SAREBBE STATO L’EX PRESIDENTE PERONISTA ALBERTO FERNANDEZ, PREDECESSORE DI JAVIER MILEI – NELLA CHAT TRA I DUE CONIUGI È LA STESSA YÁÑEZ A INVIARE LE IMMAGINI DEI LIVIDI E DELL’OCCHIO TUMEFATTO AL COMPAGNO: “COSÌ NON FUNZIONA, MI COLPISCI CONTINUAMENTE…”