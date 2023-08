“GLI UFO SONO STATI A UN PASSO DALLO SCATENARE LA TERZA GUERRA MONDIALE” - SECONDO GEORGE KNAPP, GIORNALISTA AMERICANO ASCOLTATO AL CONGRESSO, I RUSSI SI SONO RITROVATI FACCIA A FACCIA CON GLI ALIENI CHE AVREBBERO PRESO IL CONTROLLO DI UNA BASE DI MISSILI BALISTICI INTERCONTINENTALI - MA GLI EXTRATERRESTI AVREBBERO PUNTATO LE ARMI NON CONTRO MOSCA MA VERSO GLI USA, MA SI SAREBBERO FERMATI POCO PRIMA DEL LANCIO…

Da www.jpost.com

george knapp 3

Gli Ufo sono stati a un passo dallo scatenare la terza guerra mondiale. Ne è convinto George Knapp, un pluripremiato giornalista di Las Vegas che da anni si occupa di Ufo. Knapp, in base a una testimonianza giurata al Congresso e ottenuta da Fox New, ha riferito che i russi avrebbero schierato aerei da combattimento per abbattere degli UFO a seguito di un incidente che ha quasi spinto il mondo sull’orlo di una guerra nucleare globale.

Alieni

Nella testimonianza, Knapp ha affermato che i russi avevano condotto quella che potrebbe essere stata la più grande indagine sugli UFO della storia.

Ha detto di aver parlato con un funzionario militare russo, il colonnello Boris Sokolov, il quale ha affermato che ci sono stati non meno di 45 diversi incidenti in cui aerei da combattimento russi si sono scontrati con gli UFO (in tre di questi incidenti, aerei russi si sarebbero schiantati provocando la morte di due piloti).

george knapp 2

Un incidente che ha sollevato campanelli d'allarme è successo in una base russa di missili balistici intercontinentali in Ucraina. Secondo Sokolov, gli UFO "in qualche modo hanno preso il controllo del sistema di lancio".

Knapp lo ha descritto l’incidente come segue: «Gli UFO sono apparsi sopra la base, hanno eseguito alcune manovre davanti a testimoni oculari sbalorditi e poi in qualche modo hanno preso il controllo del sistema di lancio.

ufo

I missili erano puntati contro gli Stati Uniti. I codici di controllo del lancio sono stati in qualche modo inseriti e la base non è stata in grado di fermare quella che avrebbe potuto dare inizio alla Terza Guerra Mondiale. Poi, altrettanto improvvisamente, gli UFO sono scomparsi e il sistema di controllo del lancio si è spento».

Dopo questi incidenti, il ministero della Difesa russo avrebbe emesso un ordine di non intervento sugli UFO che dovrebbero essere lasciati in pace poiché "possono avere incredibili capacità di ritorsione".

vladimir putin

Tutto questo va contro le affermazioni degli Stati Uniti che dagli anni ’60 sostengono che gli Ufo sono innocui. «Dal 1969, la posizione dei nostri militari è stata che gli UFO non rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale e non sono degni di ulteriori studi. Questo atteggiamento sprezzante è direttamente in contrasto con ciò che è stato rivelato in documenti, rapporti e promemoria interni».

avvistamenti ufo avvistamenti ufo ufo george knapp 1