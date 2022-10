“VOLEVAMO IMPEDIRE A JOE BIDEN DI ASSUMERE LA PRESIDENZA CON QUALSIASI MEZZO NECESSARIO” - AL PROCESSO PER L’ASSALTO A CAPITOL HILL DEL 6 GENNAIO DEL 2021, UN MEMBRO DEGLI “OATH KEEPERS”, IL GRUPPO DI ESTREMA DESTRA PRO-TRUMP CHE HA GUIDATO L'ATTACCO, HA SPIEGATO I SUOI OBIETTIVI: “HO RIEMPITO LA MIA AUTO DI ARMI E SONO PARTITO PER WASHINGTON. VOLEVANO MANTENERE AL POTERE TRUMP INTIMIDENDO IL CONGRESSO. ERAVAMO PRONTI A VINCERE O MORIRE" - NANCY PELOSI: “TRUMP NON EBBE IL CORAGGIO DI VENIRE A CAPITOL DURANTE ATTACCO. L’AVREI PRESO A PUGNI”

ASSALTO CAPITOL: GRUPPO ESTREMA DESTRA, PRONTI A MORIRE

Oath Keepers - Difensori del giuramento

(ANSA) - Un membro degli Oath Keepers, il gruppo di estrema destra pro-Trump che ha guidato l'assalto a Capitol Hill il 6 gennaio del 2021, ha dichiarato in tribunale che quel giorno "ha riempito la sua auto di armi ed è partito per Washington per impedire a Joe Biden di assumere la presidenza con qualsiasi mezzo necessario". Nella sua testimonianza shock Jason Dolan, un ex marine di 46 anni della Florida, ha detto che i membri del gruppo estremista "volevano mantenere al potere l'allora presidente Donald Trump intimidendo il Congresso". "Eravamo pronti a vincere o morire", ha dichiarato l'estremista.

Oath Keepers - Difensori del giuramento

PELOSI,TRUMP NON AVEVA CORAGGIO VENIRE A CAPITOL DURANTE ATTACCO

(ANSA) - La presidente della Camera americana Nancy Pelosi ha detto di non essere pentita di aver minacciato di prendere a pugni l'allora presidente Donald Trump il 6 gennaio 2021, durante la rivolta a Capitl Hill, come emerso in un video girato in quelle ore drammatiche dalla figlie e documentarista della Speaker, Alexandra. In un'intervista a Msnbc, la democratica ha ribadito che avrebbe dato un pugno a Trump: "Sarei andata in prigione per questo e sarei stata felice". Ma, ha aggiunto, "lui non avrebbe mai avuto il coraggio di venire a Capitol Hill, è tutto fumo e niente arrosto".

Oath Keepers - Difensori del giuramento Oath Keepers - Difensori del giuramento NANCY PELOSI TRUMP Oath Keepers - Difensori del giuramento