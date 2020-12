LIFE ON MUSK! “STO VENDENDO TUTTE LE MIE CASE, NON AVRÒ NESSUNA PROPRIETÀ OLTRE ALLE AZIONI DELLA SOCIETÀ” – IL FONDATORE DI TESLA È UN GRANDE GENIO O UN PAZZO FURIOSO? “PENSO CHE SIA IMPORTANTE CHE L'UMANITÀ EVOLVA IN UNA CIVILTÀ SPAZIALE, IN UNA SPECIE MULTI-PLANETARIA. CI VORRANNO ENORMI RISORSE PER COSTRUIRE UNA CITTÀ SU MARTE. VOGLIO ESSERE IN GRADO DI CONTRIBUIRE IL PIÙ POSSIBILE” – “FORSE TRA QUATTRO ANNI VEDREMO IL PRIMO UOMO SU MARTE. A UN CERTO PUNTO IL SOLE AUMENTERÀ DI DIMENSIONI E…”

Mathias Döpfner per “Die Welt”, pubblicato da “la Repubblica”

Traduzione di Carlo Sandrelli e Emilia Benigni

elon musk festeggia il lancio della crew dragon di spacex 2

Il presidente di Tesla, Elon Musk, è probabilmente il più grande visionario di questo pianeta. Vuole raggiungere Marte con SpaceX e potenziare l'intelligenza umana con Neuralink. Parla delle grandi questioni della vita e del suo concetto di libertà

Attualmente, Tesla vale 536 miliardi di dollari ed è grande due volte e mezzo Volkswagen, Daimler e BMW messe insieme. Herbert Diess, amministratore delegato della Volkswagen, ha detto quasi scherzando che Tesla potrebbe effettivamente prenderne il controllo.

La cosa ti attira?

impianto tesla a fremont riapre nonostante il lockdown 5

«Probabilmente ci atterremo al nostro principio di fare tutto da soli. Ma siamo il più pragmatici possibile: il nostro obiettivo è accelerare la diffusione dell'energia sostenibile. Non ci interessa restare separati dagli altri. Vogliamo concedere in licenza la tecnologia, per aiutare altre aziende a fare la cosa giusta».

elon musk

Quanti veicoli Tesla intendi vendere in dieci anni?

«Ci sono circa due miliardi di automobili e camion sul pianeta. Vorremmo sostituire l'1% della flotta globale all'anno. Sarebbero circa 20 milioni di veicoli ogni anno»

elon musk balla per il lancio delle tesla made in china

Dove passerai la notte oggi?

«Rimarrò a dormire in fabbrica, in una sala riunioni. Quando il lavoro è intenso preferisco dormire in ufficio».

Hai detto che la proprietà ti avrebbe solo appesantito. Perciò hai iniziato a vendere le tue proprietà.

«Sì, ho venduto la mia residenza principale a Los Angeles. Due mesi fa. Ora appartiene a un cinese. E ora stiamo vendendo le mie altre case».

IL TWEET DI ELON MUSK SUL VALORE DELLE AZIONI TESLA

Perché lo fai? Sei la seconda persona più ricca del mondo...

elon musk neuralink

«In effetti, non avrò quasi nessuna proprietà di grande valore oltre alle azioni della società. Ho bisogno di una casa solo quando ci sono i miei figli. In questo caso ne affitto una. Tutto quello che desidero possedere sono le azioni di Tesla e SpaceX. Se falliscono, anch' io personalmente fallisco. Penso che sia importante che l'umanità evolva in una civiltà spaziale, in una specie multi-planetaria. Ci vorranno enormi risorse per costruire una città su Marte. Voglio essere in grado di contribuire il più possibile».

È questo l'obiettivo della tua vita?

elon musk

«Sì. E vorrei che fosse chiaro che faccio sul serio. Non si tratta di consumo personale. Magari c'è chi mi attacca e dice: "Ah, il signore ha un bel po' di roba. Un mucchio di case". Ok, non le ho più».

Sembra che ci sia qualcosa che limita la tua libertà e che, ciò nonostante, costituisce la tua priorità numero uno. Cioè i tuoi figli. Ne hai sei.

«Al momento è così».

bob behnken nella tuta di spacex

Mi spieghi perché i figli sono così importanti per te? Perché incoraggi sempre gli altri a metterne al mondo?

«Molti sostengono che la Terra sia sovrappopolata. È del tutto falso. Le città sovrappopolate corrispondono a una piccolissima parte della Terra. Sei mai stato in campagna o hai mai visto la Terra da un aereo? Mettiamo che tu lasci cadere una palla di cannone: quale sarebbe la probabilità che colpisse qualcuno? Più o meno, lo zero per cento».

PIANETA MARTE

Un mio amico ha scelto di non avere figli perché la sua infanzia è stata molto infelice, come la tua. A scuola sei stato vittima di bullismo.

«La mia infanzia è stata terribile. La mia casa e la mia scuola erano un vero inferno. Devi sapere che il Sudafrica è un posto molto violento. Lì la violenza è normale. Una volta sono stato picchiato quasi a morte».

Cosa ti ha dato amore?

elon musk

«Ho letto molti libri. Leggere Nietzsche, per la verità, è stato un po' deprimente. Anche Schopenhauer. Non proprio consigliabili per un tredicenne. Ma poi ho letto Guida galattica per autostoppisti, un libro filosofico in veste di commedia.

douglas hurley e robert behnken a cape canaveral

Questo libro mi ha fatto capire che è l'universo che ha la risposta e che il difficile è porre le domande giuste. Ma quali domande sull'universo sono quelle giuste? La mia conclusione è stata che più ampia è la nostra comprensione e la portata della nostra coscienza e della nostra attenzione, tanto più siamo in grado di porre le domande sulla risposta, che è l'universo. Penso che sia l'approccio giusto per capire cos' è l'universo, perché siamo qui».

fabbrica tesla a fremont

Ricordo che una sera tardi eravamo seduti a tavola a Potsdam e ti ho chiesto del significato della vita. La tua risposta: "Probabilmente è quel meraviglioso formaggio francese".Spiega, per favore.

«Si tratta di sentire la vita. Le esperienze sensibili che ha da offrire. Non bisogna lasciarsi condizionare troppo dal freddo calcolo della corteccia, la corteccia cerebrale. Dobbiamo sentire la vita direttamente nel sistema limbico: cosa dice il cuore? È davvero importante. E poi prendersi un momento per apprezzare le tante cose belle della vita».

L'ultima volta che abbiamo parlato dei tuoi grandi progetti hai detto che per te la priorità assoluta è l'intelligenza artificiale.

TEST DI PRESSIONE CRIOGENICA SUL PROTOTIPO DELLA STARSHIP SN7

«Esatto. Però l'avvento dell'IA richiede massima cautela. Chi la utilizza, chi la controlla, lo fa nel migliore interesse dell'umanità? È importante esercitare una sorta di vigilanza sulla gestione dell'IA. Esistono garanti per le auto, il trasporto aereo, gli alimenti, i farmaci ecc. Analogamente dovremmo istituire organi di vigilanza che garantiscano che l'IA sia a servizio del bene comune».

ELON MUSK

Qual'è l'invenzione più importante dell'umanità?

«Il linguaggio. Comunicare è indispensabile».

Quando vedremo il primo uomo su Marte?

«Verosimilmente tra sei anni, ma forse già tra quattro».

E tu, quando andrai nello spazio?

«Credo tra due o tre anni».

elon musk e grimes al party delle kardashian

Perché il progetto SpaceX è così importante per te? È un sogno da bambino che si avvera? Oppure si tratta innanzitutto di un piano B, per consentire all'umanità la vita in un altro luogo?

«L'obiettivo non è questo, ma trasformarci in una specie multiplanetaria e in una civiltà spaziale. Si tratta di vivere in tutto il sistema solare, e di raggiungere altri sistemi di stelle. Confronto alla prospettiva di restare sempre sulla terra finché non verrà annientata, è un futuro esaltante. A un certo punto il sole aumenterà di dimensioni e gli oceani evaporeranno. È meglio fare qualcosa adesso. Ma probabilmente abbiamo solo un lasso di tempo limitato. Marte comunque non sarà un luogo di villeggiatura di lusso».

ELON MUSK

Credi in Dio?

«Da bambino ci credevo. Mio padre era anglicano, di conseguenza mi mandavano la domenica a catechismo. I soci dello studio di ingegneria di mio padre invece erano ebrei, così mi mandarono alla materna ebraica.

Un giorno quindi cantavo Hava Nagila, il giorno dopo inni a Gesù. Su alcuni principi mi trovo d'accordo, ad esempio sul porgere l'altra guancia. Se però mi chiedi se credo alla lettera a tutto, ti rispondo di no».

