Giuseppe Candela per Dagospia

MASSIMO GILETTI, NON SOLO RAI: CONTATTI IN CORSO CON MEDIASET PER LA DOMENICA SERA

Lo ha detto e ribadito più volte parlando del suo ritorno a Viale Mazzini: "Torno a casa, per ora sono in prova e non ho firmato nessun contratto". Non escludendo contatti con altre aziende. Stiamo parlando di Massimo Giletti, il suo futuro dopo il deludente "La Tv fa 70" è ancora un rebus. Tornerà alla domenica pomeriggio dove otteneva ottimi ascolti o sarà alla guida di un talk in prime time su Rai2? Dagospia aggiunge un tassello importante, da qualche tempo sono in corso contatti tra il giornalista e Mediaset. Contatti frequenti, non una vera e propria trattativa, incontri e riflessioni. Da Cologno Monzese avrebbero proposto a Giletti una prima serata su Rete4, quella della domenica sera, serata occupata per anni su La7 con Non è l'Arena. Come finirà?

INCIDENTE HOT PER IL RAPPER IZI: POSTA PER SBAGLIO LA FOTO DEL SUO PENE SU INSTAGRAM

Izi, pseudonimo di Diego Germini, è un famoso rapper italiano. Una carriera in ascesa, una partecipazione nella serata duetti a Sanremo 2023 e fan molto calorosi. Qualche giorno fa il cantante ha dovuto fare i conti con un incidente hot: ha pubblicato per errore (almeno in teoria) la foto del suo pene nelle stories di Instagram. Un contenuto rimasto in rete per quasi due ore e poi cancellato. Izi si aggiunge alla lista, nella "trappola social" erano già caduti Fred De Palma e Guè. Non starà mica diventando una moda?

BRUGANELLI VOLA IN SPAGNA E FA IL TIFO PER IL SUO AMICO ANGELO MADONIA

Sonia Bruganelli è volata in Spagna nei giorni scorsi. L'ex signora Bonolis ha deciso di assistere in studio a "Bailando con las estrellas", la versione iberica dello show condotto in Italia da Milly Carlucci. Una partecipazione documentata dall'opinionista sui social, Sonia ne ha approfittato per fare il tifo per il suo amico Angelo Madonia, il ballerino dell'edizione italiana partecipa allo show con Sheila Casas. Bruganelli però non ha portato bene, il suo amico Angelo, ex di Ema Stokholma, è stato eliminato proprio nel corso dell'ultima puntata.

DA NOI A RUOTA LIBERA VERSO LA CANCELLAZIONE. FIALDINI SARA' VOLTO DI RAI3

Interviste promozionali a volti di rete e non solo, uno schema troppo simile a quello di Domenica In con appalto esterno alla società Endemol Shine. A Viale Mazzini avrebbero deciso di non riconfermare per la prossima stagione "Da noi a ruota libera", lo spazio domenicale condotto da Francesca Fialdini. D'altronde il direttore del Daytime Mellone non aveva nascosto la volontà di creare una nuova impaginazione nel giorno festivo. Fialdini, già impegnata in numerosi programmi, continuerà la sua collaborazione in Rai ma sulla terza rete dove già conduce Le Ragazze e Fame d'amore. Già lo scorso anno la Rai aveva deciso di cancellare questo titolo, salvato poi in extremis. Come andrà a finire?

NUOVO TEST IN PRIMA SERATA PER ALESSANDRO CATTELAN

Ci risiamo. Alessandro Cattelan si prepara a sbarcare nuovamente in prime time. Dopo il flop di ascolti di Da Grande e la prova positiva all'Eurovision Song Contest, il conduttore è fermo nel limbo della seconda serata di Rai2 con ascolti altalenanti, legati al traino del prime time. Cattelan e la sua manager Marta Donà sognano lo sbarco all'Ariston (sull'ipotesi in solitaria Rai Pubblicità ha espresso molti dubbi), nell'attesa dal 20 maggio si lancerà in un nuovo prime time in onda su Rai2. Al momento sarebbero tre le puntate previste.

IN ARRIVO UN PROGRAMMA PER ROSSELLA BRESCIA (AMICA DI GIORGIA MELONI), LO SCORSO ANNO AVEVA RIFIUTATO LO SPAZIO POI CONDOTTO DA CATERINA BALIVO

A Viale Mazzini assicurano: si cerca un programma per Rossella Brescia per la prossima stagione. La ballerina e conduttrice dovrebbe approdare su Rai1 con titolo e fascia ancora da definire, gode della stima di Giorgia Meloni: "Politicamente mi sento rappresentata? Diciamo che mi fa molto piacere che la premier sia una donna come Giorgia Meloni. La conosco bene, è un'amica da anni", aveva dichiarato al Messaggero. Prima di bollarla come "raccomandata" va ricordato che lo scorso anno Rossella Brescia rifiutò, come Lorella Cuccarini, la conduzione di un programma in onda nel primo pomeriggio di Rai1, spazio poi finito a Caterina Balivo con "La volta buona".

MILO INFANTE NON CONDURRA' ESTATE IN DIRETTA. MA IL SUO SUCCESSO E' DIVENTATO UN "PROBLEMA"

Come svelato da Dagospia Nunzia De Girolamo tornerà alla guida di "Estate in Diretta", a differenza di quanto circolato nei giorni scorsi non sarà affiancata da Milo Infante. Il giornalista, forte dei risultati di "Ore 14", non ha certo la necessità di una finta promozione sulla prima rete che somiglierebbe più a una retrocessione nella stagione estiva. In realtà gli occhi sono puntati da tempo su Infante colpevole di macinare ottimi ascolti, numeri che non avrebbero portato premi ma problemi. Nella sua fascia "Ore 14" è spesso vicino al competitor "La Volta Buona" che arranca sul fronte auditel e che ha ottenuto anche la rimozione del Tg1 Economia. Si cercano posti da offrire a Infante per cancellare "Ore 14" e favorire il primo pomeriggio di Rai1 per la prossima stagione?

A TUTTO GAME, DOPPIO PRIME TIME PER L'EREDITA'

Dopo "Reazione a Catena", toccherà anche a "L'Eredità", sempre con Marco Liorni, approdare al sabato sera il 16 e il 23 marzo. Uno speciale dedicato al Festival di Sanremo, l'altro ai 70 anni della Rai. Il game show ottiene ascolti record nel preserale ma è davvero il titolo giusto per sfidare i programmi di Maria De Filippi?

INDOVINELLI

1) Qui si rischia l'incidente diplomatico. Il programma, affidato a un volto di punta, andrà in onda nei prossimi mesi. Il problema? Il format (praticamente lo stesso) era stato presentato precedentemente da un'altra società di produzione ma con un altro conduttore. Ora per non rischiare casini legali gli autori sono al lavoro per apportare un po' di modifiche. Di chi si tratta?

2) In un quotidiano di destra l'attivismo di una "signorina" con la passione per la tv ha stancato la redazione. Tra sfondoni grammaticali da correggere, interviste rubate ai colleghi, cresce l'insofferenza. Di chi stiamo parlando?

3) Avvisate la conduttrice Rai che i suoi passi falsi cominciano ad essere tanti. Ai nemici interni all'azienda, deve aggiungere anche forze esterne che mal gradiscono le sue ultime mosse. Chi è?

