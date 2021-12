29 dic 2021 15:40

MACRON, FATTI UN TAMPON! - NUOVO RECORD DI CONTAGI IN FRANCIA: NELLE ULTIME 24 ORE CI SONO STATI PIÙ DI 208MILA POSITIVI AL CORONAVIRUS. IERI ERANO STATI 180MILA - ANCHE IN DANIMARCA I CASI SONO AI MASSIMI DA INIZIO PANDEMIA (+23MILA) - IL PREMIER BRITANNICO BORIS JOHNSON: “IL 90% DEI PAZIENTI IN TERAPIA INTENSIVA NON HA RICEVUTO LA TERZA DOSE”