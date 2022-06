9 giu 2022 17:03

DI MALE IN GREGGIO - GLI EMIRATI ARABI UNITI LA TOCCANO PIANO: "I PREZZI DEL PETROLIO SONO LONTANI DAL PICCO" (È UNA MINACCIA?) - IL MINISTRO DELL'ENERGIA DI ABU DHABI HA SPIEGATO CHE ALL'APPELLO MANCANO I CONSUMI DELLA CINA, CHE NON E' ANCORA TORNATA AI LIVELLI PRE-PANDEMIA - SENZA ULTERIORI INVESTIMENTI L'OPEC+ E I SUOI ALLEATI NON SARANNO IN GRADO DI GARANTIRE FORNITURE SUFFICIENTI: "SIAMO IN RITARDO DI QUASI 2,6 MILIONI DI BARILI AL GIORNO, E QUESTO E' MOLTO"...