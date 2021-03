MASSIMO D’ALEMA È POSITIVO AL COVID! - L'EX “LIDER MAXIMO” È IN ISOLAMENTO DOMICILIARE, MA STA BENE ED È ASINTOMATICO: “L’UNICA SCOCCIATURA È DOVER STAR RINCHIUSO IN CASA…”

MASSIMO DALEMA E LA PIZZETTA

(ANSA) - ROMA, 9 MAR - "Sono in isolamento in casa per il Covid ma sto bene, sono asintomatico". Lo dice al telefono con l'ANSA Massimo D'Alema, contattato per commentare la cancellazione delle condanne dell'ex presidente brasiliano Lula. "L'unica scocciatura è dover star rinchiuso in casa", ha detto l'ex presidente del Consiglio.(ANSA).

