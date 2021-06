IN MEMORIA DI JIM - ESCE IL LIBRO "THE COLLECTED WORKS OF JIM MORRISON" CHE RACCOGLIE IN 600 PAGINE TUTTI I SUOI SCRITTI - LA SORELLA: "VOLEVO CHE IL LETTORE POTESSE VEDERE L'UOMO CHE ERA. PER QUESTO NON CI SONO INTERVENTI DI ALTRI. NON VOLEVO UN'INTERPRETAZIONE" - NEL VOLUME, TRA UNA POESIA E UN TACCUINO, SI TROVA LA SUA RICOSTRUZIONE DEL PROCESSO DEL 1970, I SUOI SOGNI, I SUOI DESIDERI DI AVERE UNA FAMIGLIA...

Dagotraduzione dal DailyBeast

La tomba di Jim Morrison

Quando la sorella minore di Jim Morrison è stata scortata nel caveau di una banca per vedere il tesoro di taccuini che il dio della musica di 27 anni aveva lasciato dopo la sua tragica morte, ne è stata sopraffatta.

Nel 2009, dopo aver ottenuto il controllo di metà del patrimonio per via della morte dei suoi genitori, Anne Morrison Chewning si è trovata parzialmente responsabile di portare avanti l'eredità del frontman dei Doors.

La 74enne e suo fratello Andrew possiedono metà della tenuta, mentre l'altra metà è sotto la supervisione della famiglia della defunta compagna di Morrison, Pamela Courson, morta per overdose nel 1974, tre anni dopo Morrison, anche lei all'età di 27 anni.

Jim Morrison

«Non mi rendevo conto di quanto avessimo», ha detto Chewning a The Daily Beast. «È stato molto emozionante perché volevo vederli da sempre. Poi dovevamo decidere cosa farci. Cosa fai con i diari di qualcuno così?».

Mentre esaminava i 28 diari e vari altri fragili fogli sciolti che Morrison aveva riempito con le sue riflessioni, poesie, idee per sceneggiature e testi, Chewning si è imbattuta in una pagina intitolata "Plan for Book". Esprimeva esattamente ciò che Morrison aveva in mente di fare con tutti i suoi scritti, quindi è esattamente quello che ha deciso di fare anche lei.

Il risultato è “The Collected Works of Jim Morrison”, in uscita l'8 giugno e pubblicato da HarperCollins. È un libro pesante, quasi 600 pagine, che contiene l'intero contenuto dei diari di Morrison, completo di foto a grandezza naturale dei suoi taccuini.

Jim Morrison 2

La mole di lavoro è sorprendente. Ci sono le prime poesie scritte da Morrison alle scuole elementari e superiori, le sue prime menzioni del Re Lucertola e di Dioniso; temi ricorrenti sull'America, l'erotismo e la violenza; la sua sceneggiatura per “L'autostoppista”; foto di famiglia; e un epilogo inquietante con i pensieri di Morrison sempre più vicini a un addio.

Era importante per Chewning e per la famiglia restare fedeli alla visione di Morrison e lasciare che fosse la sua voce solitaria a parlare, comprese le sezioni con commenti e spiegazioni ai suoi scritti a volte difficili da decifrare. Anche la scelta della stoica foto in bianco e nero di Morrison per la copertina del libro è stata intenzionale, progettata per rivelare la sua vera profondità.

Murales di Jim Morrison in California

«Ci sono così tanti giovani che lo vedono semplicemente come una rock star», spiega Chewning. «Volevo dissipare il “Re Lucertola” e tutte quelle cose che senti. Volevamo che il lettore vedesse il Jim completo, per capire che era uno scrittore completo in più aree, pensava in molte direzioni diverse. Non volevo un'interpretazione. Volevo che questo libro fosse Jim e con le parole di Jim, che parlasse di sé stesso e spiegasse le sue parole, non che ci fosse il contributo di altre persone».

Lavorando con Frank Lisciandro, autore e grande amico di Morrison, che ha scritto l'introduzione del libro, le poesie del musicista sono state disposte in ordine cronologico, anche se non ve n'è certezza poiché Morrison spesso non datava i suoi scritti e passava da un taccuino all'altro.

jim morrison

Tuttavia, Chewning afferma che i lettori possono vedere «il funzionamento interno della sua mente». «Vedi i suoi appunti e le sue divagazioni, ma vedi anche il prodotto finito», spiega. «La ripetizione di alcune cose e come le cose poi sono diventate, sai, il suo Hitchhiker e i suoi testi. Adoro vederlo. È intimo. Lo rende più vicino a te».

Il libro parla anche, per la prima volta e senza censure, del suo processo per atti osceni del 1970 a Miami. Era stato accusato di comportamento osceno e lascivo e di ubriacchezza pubblica. Tuttavia, è stato condannato con la sola accusa di atti osceni e volgari dopo aver fatto innervosire una folla e presumibilmente aver mostrato il suo pene durante un concerto del 1969 (è stato graziato postumo nel 2010).

jim morrison paris journal

Fu condannato a sei mesi di carcere nell'ottobre del 1970, fu rilasciato su cauzione e appellò la sentenza, e quando morì il processo era ancora aperto. Nei suoi quaderni si trova la ricostruzione di quei 40 giorni di processo, con uno stile assolutamente diverso da quello della sua poesia surrealista e dei suoi testi astratti, uno stile quasi giornalistico.

Appunti sulla selezione della giuria, altri sul pubblico o sulla gravità delle accuse che sta affrontando. «Il processo è davvero un processo», scrive. «È un'educazione alla natura umana. Vecchia natura umana funky».

Sparsi in tutte le sue copiose note ci sono anche brevi poesie e testi. «C'era una volta un gruppo chiamato The Doors / Che cantava il loro dissenso ai costumi / Per essere giovani hanno protestato / Come hanno attestato i testimoni / Mentre il loro leader stava abbassando i suoi cassetti».

tomba jim morrison

Morrison ha vissuto il processo come un momento cruciale della sua vita, chiarendo che voleva che l'intera trascrizione del suo processo fosse inclusa nel suo libro futuro. Forse è servito come un campanello d'allarme il fatto che non fosse più appagato creativamente dal tour con la sua band. Circa a metà del processo, scarabocchia: «La gioia di esibirsi è finita. La gioia dei film è il piacere di scrivere».

Secondo i rapporti all'epoca, Morrison aveva bevuto molto quel giorno, perdendo già il volo da Los Angeles a Miami. Quando si è presentato al locale, stava fumando. Inciampando tra le canzoni, dimenticando i testi, imprecò contro la folla, chiamandoli "idioti" e "schiavi". Più tardi, riflettendo sulla sua convinzione, ha ammesso: «Miami ha fatto saltare la mia fiducia, ma in realtà l'ho fatta saltare di proposito».

APPUNTI JIM MORRISON

Il processo ha fatto capire a Morrison che aveva bisogno di un reset e lo ha portato a cercare conforto a Parigi. Secondo Chewning il viaggio è stato «ciò di cui aveva bisogno». «In realtà ha detto: 'Forse ero pronta per essere fatto'", condivide. “Era piuttosto ubriaco e chissà cosa stava dicendo. Ma lui stesso ha detto: 'Forse volevo che accadesse, così avrei potuto farcela per un po'».

Chewning ha appreso della morte di Morrison attraverso la radio, credendo inizialmente che fosse una voce. Era devastata dalla perdita e dalla sua rapida sepoltura. «Jim è sempre stato il mio fratello maggiore», dice. «Per me, il mio compleanno più difficile è stato 28 anni perché ho pensato: “Ora sono più grande di mio fratello maggiore”. Non erano 30 o 40, è stato in quel momento. Penso tra me e me, ho avuto una vita così piena e la sua è stata interrotta».

Jim Morrison e Pamera Courson

Il rapporto di Morrison con la sua famiglia era complicato. Cresciuto in una famiglia di militari, suo padre George , che ha servito come ammiraglio nella Marina degli Stati Uniti ed è morto all'età di 89 anni nel 2008, non riusciva a capire bene la carriera musicale di suo figlio, sostiene Chewning. Dopo che Morrison lasciò la Florida e si diresse in California per studiare cinema all'UCLA nel 1964, iniziò a dire che i suoi genitori e i suoi fratelli erano morti, descrivendosi come un orfano.

Chewning crede che Morrison abbia detto quella bugia per mantenere il suo stile di vita separato dalla sua famiglia riservata e pulita. «Ho sempre creduto che lo facesse per proteggere mio padre che stava salendo in Marina e per tenere la sua vita separata, non per scuoterla da entrambe le parti», dice.

jim morrison, photographed in new york city by life's yale joel in 1968

«Mio padre era una specie di classista; non è andato molto al di fuori del suo raggio d'azione. Quando lasciò la Marina, studiò il greco antico per poter leggere la Bibbia. Davvero non capiva la musica. La gente diceva: "È solo rumore". Sapeva che [Jim] era famoso, e mia madre conservava un'intera pila di articoli di giornale e articoli di riviste su Jim. Stavano prestando attenzione, ma non l'hanno capito».

Chewning insiste che il rapporto della famiglia con Morrison era relativamente buono. Ricorda di aver inviato a Morrison pacchi di assistenza quando era al college, incluse alcune camicie abbottonate. «Pensavo che fossero fantastici, ma ovviamente lui probabilmente pensava che fossero orribili», dice. «Sono sicura che ha appena riso». Indicando l'alto costo delle bollette telefoniche internazionali, Chewning afferma che era perfettamente normale non rimanere in comunicazione costante. «Quando ero a scuola in Florida, non credo di aver parlato al telefono con i miei genitori per nove mesi», dice.

jim morrison, photographed in new york city by life's yale joel in 1968

«Non eravamo in stretto contatto, ma quando era a Los Angeles, siamo andati a trovarlo alcune volte. Pensavo che quando sarebbe tornato [da Parigi], lo avremmo rivisto. Pamela ha chiamato mio padre dopo essere tornata in America dopo la morte di Jim e ha detto che Jim aveva parlato di venire a trovare la gente», aggiunge Chewning. «Ma semplicemente non c'era tempo per completare... per finire le cose».

«Molte persone non se ne rendono conto, ma nel suo testamento ha dato tutto a Pamela, ma se non doveva essere viva, doveva andare a me e mio fratello. Quindi, ci teneva ancora a noi».

Per Chewning, leggere gli scritti del fratello maggiore è stato agrodolce. È rimasta stupita dalla quantità di scritti che realizzò in così giovane età. Ma quello che ha toccato di più Chewning, è stato ciò che Morrison ha immaginato per il suo futuro.

jim morrison e pam courson in francia

Lisciandro è stato in grado di creare una sorta di libera autobiografia intrecciando le linee dei diari di Morrison. Il giovane musicista ha riflettuto sul rimbalzare di città in città durante la sua infanzia, si è chiesto cosa fosse successo ai taccuini perduti della sua giovinezza, ha paragonato la sua voce nasale alla «voce matura» di Elvis e ha ammesso di usare l'alcol come meccanismo di scrittura.

Ci sono anche barlumi di speranza, ha scritto del suo «desiderio di famiglia» e ha desiderato «una possibilità di scrivere il mio Paradise Lost?».

«Non ti spezza il cuore?» chiede Chewning, aggiungendo che non l'ha mai sentito parlare di volere una famiglia tutta sua, ma che è sempre stato «molto dolce con i bambini». «Era ancora così giovane. Non era ancora il momento, ma chi lo sa».

DIARI DI JIM MORRISON

In una conclusione inquietante, Morrison sembra contemplare l'idea di lasciarsi completamente alle spalle la musica, per passare al cinema e alla scrittura.

«Quale delle mie cellule [sic] sarà ricordata. Addio America, ti ho amato».