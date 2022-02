MENTRE NOI RIDIAMO E SCHERZIAMO SU SANREMO, LOS ANGELES BRUCIA - UN'ONDATA DI VIOLENZA E CAOS E' SCESA SULLA CITTA' DEGLI ANGELI. I NEGOZI DI ARMI, IN OGNI QUARTIERE, REGISTRANO VENDITE RECORD, CON FILE CHE ORA SI ESTENDONO INTORNO ALL'ISOLATO. MA I NUMERI DI OMICIDI E RAPINE SONO LONTANI DA QUELLI DEGLI ANNI '80 E '90 - QUELLO CHE E' DIVERSO STAVOLTA E' IL CLIMA VIOLENTEMENTE POLITICIZZATO AL PUNTO CHE NON SI RIESCE A ESSERE D'ACCORDO SU COSA SIA IL CRIMINE...

Dagotraduzione dal Los Angeles Mag

Clarence e Jackie Avant

Un fresco venerdì sera all'inizio di dicembre, dozzine di ospiti si aggiravano nel cortile di una casa revival spagnola da 5 milioni di dollari arroccata sopra il chaparral in pendenza del Temescal Canyon. Era un evento festivo per una società finanziaria, ma nonostante l'alcol che scorreva e gli infiniti vassoi di stuzzichini, un drappo incombeva sui festeggiamenti.

Per tutto l'autunno e l'inverno, un'ondata di violenza e caos inspiegabili sembrava essere scesa sulla città, e sembrava che stesse peggiorando.

violenza a los angeles

Quella stessa mattina, è arrivata la notizia di un altro crimine clamoroso: Jacqueline Avant, un'amata filantropa, moglie dell'icona della musica Clarence Avant e suocera del co-CEO di Netflix Ted Sarandos, uno degli uomini più potenti di Hollywood, era stata uccisa a colpi di arma da fuoco nella sua casa di Trousdale Estates a Beverly Hills, l'ultima di una serie di intrusioni domestiche casuali che avevano terrorizzato il Westside.

Il suo presunto assassino è stato arrestato poche ore dopo essersi sparato accidentalmente durante un'altra violazione di domicilio a Hollywood. Ma la sua cattura ha fatto ben poco per lenire i nervi logori. Mentre i camerieri si davano da fare, la notizia dell'uccisione di Avant passava da un ospite scioccato all'altro.

Crimine a Los Angeles 2

Se può succedere a lei, che vive a Beverly Hills, chi può sentirsi al sicuro?

Purtroppo, in questo momento particolare a Los Angeles, la risposta a questa domanda è apparentemente nessuno, nemmeno gli ospiti di una festa sopra il Temescal Canyon a Pacific Palisades, uno dei quartieri più sicuri e ricchi della città.

Perché anche se questi partecipanti alla festa si mescolavano e spettegolavano in quel cortile, condividendo storie sulla diffusione della criminalità in città, due invasori mascherati e incappucciati erano riusciti a sgattaiolare oltre i ristoratori in cucina ed entrare in casa.

Secondo quanto riferito, gli uomini armati hanno teso un'imboscata a due donne mentre stavano recuperando i loro cappotti prima di lasciare la festa. Con il frastuono della festa, hanno ordinato agli ospiti di guardare a terra mentre li liberavano dai loro averi.

Crimine a Los Angeles 3

Non è stato un bottino particolarmente redditizio: alcuni gioielli, un portafoglio, iPhone, un orologio intelligente e un fermacarte da campionato Lakers che uno degli uomini armati aveva rubato dalla casa. Ma era abbastanza buono. I filmati di sicurezza mostrano i due uomini armati che escono sfacciatamente dalla porta principale con il loro bottino.

Per dirla in parole povere, questi sono tempi spaventosi a Los Angeles. Da novembre, ci sono state dozzine di incredibili rapine a Nordstrom, Louis Vuitton, Saks Fifth Avenue e altri negozi di fascia alta.

violenza a los angeles

The Grove, vittima di diversi attacchi di questo tipo, ha iniziato a installare ogni notte una recinzione simile a filo spinato intorno alla sua proprietà per scoraggiare gli invasori, mentre le boutique di Rodeo Drive hanno aggiunto dozzine di guardie di sicurezza per pattugliare i loro piani. Da South LA (dove un CVS è stato saccheggiato da una folla di saccheggiatori) a Studio City.

Un uomo è stato aggredito mentre portava fuori la spazzatura da casa sua, poi legato insieme al figlio disabile e costretto a guardare mentre la sua casa veniva saccheggiata ad Hancock Park (dove una madre che spingeva un bambino in un passeggino è stata rapinata nel suo vialetto e la 24enne Brianna Kupfer è stata accoltellata a morte mentre lavorava a a North La Brea il 13 gennaio), puoi quasi sentire l'odore della paura per le strade. Anche nelle zone dove un tempo non si conosceva il crimine violento, i residenti iniziano a sudare.

Crimine a Los Angeles 4

«Devo chiamare un autista armato che esca di notte e controlli costantemente il mio retrovisore per assicurarmi di non essere seguito», si lamenta la moglie di un importante finanziere della Bel-Air. «Non oso indossare gioielli o belle borse quando esco. Non è più divertente in questa città. Se continua ancora per molto, mi trasferirò a Palm Beach».

«C'è molta paranoia là fuori, questo è certo», afferma Dean Cryer, vicepresidente delle operazioni per l'azienda Panic Room Builders con sede a Los Angeles, che costruisce stanze sicure personalizzate dotate di linee telefoniche di emergenza e forniture idriche indipendenti che possono costare da somme a sei cifre fino a milioni di dollari.

Il telefono di Cryer non ha smesso di squillare, con attività in aumento di oltre il 1.000 percento negli ultimi 30 giorni. «La gente non lo sta nemmeno mettendo in discussione ora. La gente di solito dice: “Ci penseremo e ti risponderemo il mese prossimo”. Ora stanno dicendo: “Lo voglio e lo voglio ora”».

Crimine a Los Angeles

Né la paranoia è confinata ai privilegiati. La violenza delle bande è aumentata drammaticamente negli ultimi sei mesi. I negozi di armi in tutta la città, in ogni quartiere, registrano vendite record, con file che ora si estendono regolarmente intorno all'isolato.

Il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles riferisce che le richieste di licenze per armi nascoste sono aumentate vertiginosamente, uno sviluppo incoraggiato dallo stesso sceriffo, che dopo aver contemplato la chiusura dei negozi di armi durante il peggio della pandemia, ha fatto marcia indietro e ha permesso loro di rimanere aperti come «infrastruttura critica».

Crimine a Los Angeles 7

ANCORA, nonostante tutta la frenesia per l'aumento dei tassi di criminalità, non è del tutto esatto dire che Los Angeles si sta trasformando in Gotham City, almeno non se si guardano i numeri.

Gli omicidi sono in aumento, è vero (del 53,9 per cento negli ultimi due anni), ma in realtà le rapine sono in calo (12 per cento dal 2019, anche se c'è stato un aumento del 5 per cento solo nel 2021) e il problema della criminalità di Los Angeles non è maggiore di molti altre grandi metropoli americane. (In effetti, città come Filadelfia, Chicago e Houston stanno registrando picchi ancora più grandi.)

violenza sotto la metro a los angeles

Nonostante il drammatico aumento dei reati violenti, il tasso di criminalità complessivo di Los Angeles rimane molto più basso di quanto non fosse, diciamo, 40 anni fa, quando infuriava la guerra tra bande e il crack. Nel 1992 ci sono stati 2.589 omicidi a Los Angeles, sei volte di più rispetto al 2021.

Tuttavia, qualcosa sta succedendo perché sembra sicuramente che il Joker sia arrivato in città. E quella percezione non solo ha spaventato i residenti, ma li ha anche spinti a cercare qualcuno da incolpare.

incidente in diretta a los angeles 4

Per alcuni, è la crisi dei senzatetto e il crescente divario di ricchezza nazionale, in nessun luogo più spalancato che a Los Angeles, che spiega l'attuale ondata di criminalità.

Per altri, sono le app dei social media come Citizen e Nextdoor, con le loro notifiche incessanti su maniaci armati di coltelli e veicoli rubati in ogni isolato, che alimentano l'atmosfera di paura e insicurezza.

Armi Los Angeles 2

Altri ancora indicano quella che vedono come la profonda disfunzione politica della città, con il sindaco Eric Garcetti, un tempo sostenitore del movimento Defund the Police, che fa le valigie e si prepara per il suo nuovo incarico di ambasciatore in India, mentre il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles George Gascón combatte una rivolta tra i suoi stessi pubblici ministeri per le sue presunte riforme della giustizia penale «morbide nei confronti della criminalità».

violenza a los angeles

Ma anche se l'ondata di criminalità di cui tutti parlano si rivela selvaggiamente esagerata - una reazione psicologica di massa a pochi clamorosi ma rari focolai criminali - sta cambiando il modo in cui le persone pensano, sentono e vivono. E magari anche votano.

«Questa ondata di criminalità sembra diversa», afferma il proprietario di Grove e probabile candidato sindaco per il 2022 Rick Caruso (sebbene affermi di non aver ancora deciso se si candiderà, Caruso ha annunciato su Twitter questa settimana di essere ora un democratico registrato - un segnale che probabilmente sta correndo).

uomo attaccato sotto la metro

«C'è una sfrontatezza nei criminali. E penso che, insieme alla mancanza di competenza nella leadership della città per tenere tutto questo sotto controllo, stia causando nuovi livelli di paura. Succede in ogni angolo della città e non solo in una parte isolata. È spaventoso».

los angeles

Può aiutare ricordare che Los Angeles ci è già passata. Ripetutamente. In molti modi, il crimine ha fatto parte dello sfondo di questa città tanto quanto le palme, i juice bar e le pornostar.

Ciò che è diverso questa volta è il clima. In questi giorni, gli americani, compresi i residenti di Los Angeles, sono così polarizzati che non riusciamo più nemmeno a essere d'accordo su cosa sia il crimine.

La rivolta e il saccheggio di un uomo è la legittima protesta di un altro contro l'establishment corrotto e razzista delle forze dell'ordine. La sanguinosa insurrezione di una donna è la protesta patriottica di un'altra contro un'elezione truccata. La definizione stessa di crimine, come tutto il resto in America in questo momento, è stata politicizzata. Quindi, come è possibile in remoto organizzare una risposta efficace a un'ondata di criminalità quando le persone non riescono nemmeno a decidere se sta succedendo?

le foto dei senzatetto di los angeles di suitcase joe 8

Da un lato, c'è il Los Angeles Times, che ha sostenuto in una storia del 15 dicembre che la presunta ondata di criminalità era stata esagerata. Il giornale ha poi raddoppiato con un editoriale in cui si affermava che la presunta ondata di criminalità era falsa, progettata per contrastare le riforme della giustizia penale di DA Gascón. «È necessario un livello di pensiero più elevato», ha concluso.

D'altra parte, ci sono persone come Marc Debbaudt, ex presidente dell'Associazione dei vice procuratori distrettuali di Los Angeles, che dopo aver letto l'editoriale del Times, è andato su Facebook a dichiararlo «una stronzata».

O il capo della polizia di Los Angeles Michel Moore, che a dicembre ha detto alla commissione di polizia di Los Angeles che c'era un «aumento» della violenza criminale che si stava «espandendo» e che il LAPD aveva bisogno di «attirare un'attenzione particolare e un'attenzione laser» su ciò che vedeva chiaramente come una crisi.

O Jamie McBride, direttore della Los Angeles Police Protective League, che ha fatto notizia a livello nazionale questo autunno quando ha avvertito i turisti di non venire a Los Angeles durante il Natale, paragonando la città a The Purgefilm, in cui i cittadini ottengono un giorno all'anno per uccidersi a vicenda senza conseguenze.

polizia a los angeles

Certo, McBride, un accanito sostenitore di Trump con un allarmante record di sparatorie in servizio e una figlia, anche lei poliziotta, che è indagata per aver sparato a un automobilista disarmato (sei volte) nel 2020, si adatta in un certo senso alla descrizione dell'ala destra Diffusore di notizie false a cui si riferiva il Times.

Da qualche parte nel mezzo di questi due estremi c'è Frank Zimring, professore di diritto e criminologo all'Università della California, a Berkeley. Ha esaminato alcune recenti statistiche di Los Angeles ed è arrivato a una conclusione molto più sfumata. Sì, c'è stato un aumento in alcune attività criminali, ma non è stato così esplosivo come la gente pensava. E di certo non corrisponde alla follia criminale degli anni '80 e dei primi anni '90.

arresto a los angeles

«Queste tendenze a breve termine che stiamo vedendo non sono allegre, ma non sono terrificanti», afferma Zimring. «Se gli aumenti continueranno per altri due o tre anni, sarà una grande preoccupazione, ma non c'è motivo di aspettarsi che ciò accada. Dovremmo vigilare, ma la situazione attuale giustifica una tranquilla preoccupazione, non un campanello d'allarme». Quei campanelli d'allarme continuano a suonare, molto spesso, sui telefoni delle persone.