7 apr 2019 13:00

MESSICO E SANGUE – UN 35ENNE ITALIANO È STATO ASSASSINATO IN UN RISTORANTE DI CITTÀ DEL MESSICO: UN UOMO ARMATO SI È AVVICINATO ALLA VITTIMA E GLI SPARATO MENTRE PAGAVA IL CONTO PRIMA DI FUGGIRE IN SELLA A UNA MOTOCICLETTA GUIDATA DA UN COMPLICE - GLI INQUIRENTI NON ESCLUDONO CHE L’ATTACCO SIA COLLEGATO ALL’ATTIVITÀ CHE SVOLGEVA LA VITTIMA, LA STESSA IN CUI ERANO IMPEGNATI I TRE CITTADINI ITALIANI SCOMPARSI NEL GENNAIO DEL 2018 IN MESSICO…