6 ago 2022 11:30

UN MICIO STUPEFACENTE – “LA GAZZETTA DEL SUD” RITIRA FUORI LA VICENDA DI UNO SPACCIATORE COLOMBIANO BECCATO DALLA POLIZIA IN CASA A TREVISO CON 250 GRAMMI DI COCAINA, VARIE MIGLIAIA DI EURO IN CONTANTI E UN GATTO IN EVIDENTE STATO CONFUSIONALE – LE FORZE DELL'ORDINE SI SONO TROVATE DI FRONTE IL FELINO INTENTO A LECCARE CON ACCANIMENTO RESIDUI DI POLVERE BIANCA SPARSI PER LA CASA…