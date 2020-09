MILLE GIORNI DI TE E DI MEB – MARIA ELENA BOSCHI CORRE IN COSTA AZZURRA PER FESTEGGIARE IL COMPLEANNO DI GIULIO BERRUTI, IMPEGNATO NELLE RIPRESE DEL FILM POLACCO “GIRLS FROM DUBAI” (SARÀ IL SEGUITO DELL’EROTICO ‘365 GIORNI’ DI NETFLIX?) - SEMPRE PIÙ IN FORMA IN UN COSTUME INTERO NERO, L’EX MINISTRA SI FA CONSOLARE TRA LE BRACCIA MUSCOLOSE DEL FIDANZATO. ERA UN WEEKEND A QUATTRO, VISTO CHE INSIEME A LORO C’ERANO…

Al diavolo le malelingue e gli invidiosi. Maria Elena Boschi, Meb per gli intimi, frangetta sbarazzina e costume intero nero da splendida ex ministro 39enne, è volata a Cannes per baciare il suo fidanzato sulla spiaggia della Costa Azzurra in occasione del suo compleanno. Queste immagini parlano chiaro.

Meb e Giulio sono innamoratissimi e non riescono a stare lontani più di qualche giorno, quindi lei ha approfittato del week end per raggiungerlo in Francia, dove lui sta girando un film polacco. I loro abbracci e baci, appassionati sotto il sole d'Oltralpe, sembrano una risposta esplicita alla polemica innescata giorni fa da alcuni organi di informazione sul fatto che l'ex ministro, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed ora capogruppo alla Camera di Italia Viva, si fosse distratta nel corso dell' ultima campagna elettorale per colpa della liaison con il bell'attore romano.

maria elena boschi e giulio berruti foto chi 1

Una sorta di attacco, un po' maschilista, nei confronti di una donna giovane e bella, che, per alcuni, facendo politica attiva non dovrebbe contemporaneamente dedicarsi all'amore e tanto più con un bellissimo ragazzo, per giunta famoso...

Meb ovviamente non si è persa d'animo e ha risposto con una lettera smentendo risolutamente, perché «tutti nel mio partito sanno benissimo quanto mi si sia sempre impegnata sul campo, senza risparmio». Insomma, la vita privata non ha minimamente influenzato la sua vita politica.

Le resta un po' di amarezza, forse, sul perché di insinuazioni tanto anacronisti-che. «This is a man's world» ("È un mondo fatto per gli uomini", parafrasando una celebre canzone di James Brown, ndr) taglia corto con noi. Ma lei non se ne fa un cruccio, perché l'amore vince su tutto: eccola, felice e innamorata tra le forti braccia di Berruti, il fidanzato tanto atteso i n questi anni di singletudine.

susanna giovanardi andrea preti

Lo ha raggiunto sul set del film Girls from Dubai (Le ragazze di Dubai) che Giulio sta girando con Andrea Preti, ex fidanzato dell'attrice Claudia Gerini. Un weekend a quattro, visto che anche Andrea Preti ha visto arrivare in Costa Azzurra la sua attuale fidanzata, Susanna Giovanardi. Le due coppie hanno trascorso insieme il week end festeggiando anche il compleanno di Giulio (che ha compiuto 36 anni) con una cena al ristorante "La Mome" di Cannes. Finita la festa Meb è tornata a Roma, a lavorare.

