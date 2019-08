I MILLENNIAL? A PIEDI! – LA GENERAZIONE Y SCHIFA L’AUTOMOBILE DI PROPRIETÀ. TE CREDO, CON QUEI DUE SPICCI CHE GUADAGNANO GLI UNDER 35, NON SE LA POSSONO PERMETTERE! – C’È CHI DICE CHE È ANCHE UNA QUESTIONE FILOSOFICA: GLI ATTUALI TRENTENNI NON CONSIDERANO PIÙ L’AUTO UNO STATUS SYMBOL, MA UN MEZZO PER MUOVERSI, SOSTITUIBILE DAL CAR SHARING, DAL NOLEGGIO O DAI TRASPORTI PUBBLICI (QUELLI CHE NON ABITANO A ROMA)

Trovare un lavoro, mettere da parte un bel gruzzolo e poi dritti al concessionario per comprare la nostra prima auto. Un percorso lineare e abbastanza diffuso per i giovani della generazione X, i nati tra il 1970 e il 1983. Molto meno per i millennial, gli under 35 di oggi, che se avessero la fortuna di possedere dei risparmi, probabilmente li manterrebbero sul conto, li userebbero per comprare casa o per una vacanza da sogno.

Una differenza che in parte dipende da una diversa situazione finanziaria, visto che gli attuali trentenni trovano più difficilmente lavoro e hanno redditi più bassi rispetto ai loro genitori. Tuttavia, la spiegazione è più ampia, perché riguarda anche mutati stili di vita, nuove abitudini, maggiore sensibilità sulle tematiche ambientali e forte propensione all’elettrico. Che li porta a considerare l’auto non più come uno status symbol, ma come un semplice mezzo per muoversi. Sostituibile in città dal trasporto pubblico locale, ma anche da nuove forme di mobilità, come il noleggio a lungo termine e carsharing, o dalle quelle più eco-friendly, come bici e monopattini.

Senza più il mito del posto fisso, iperconnessa e desiderosa di lanciarsi in nuove attività imprenditoriali, la classe del 1984 (e successive) è alla costante ricerca di una situazione economica soddisfacente e di un lavoro etico e sostenibile. Possedere un’auto, quindi, non è certo un chiodo fisso e neppure una priorità da raggiungere nel breve termine: anzi spesso è un acquisto che viene posticipato, visto che la percentuale di immatricolazioni di vetture ai giovani di 18-29 anni è scesa dal 15 per cento del 2008 all’8 per cento del 2017.

