21 nov 2022 18:45

MOLESTIE IN CATTEDRA – UN PROFESSORE DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA HA PATTEGGIATO UNA PENA A UN ANNO E 8 MESI PER VIOLENZA SESSUALE – A DENUNCIARE L'UOMO, UN 70ENNE EX DIRETTORE DI DIPARTIMENTO IN PENSIONE, SONO STATE 3 STUDENTESSE – UNA DELLE VITTIME: “MI PROPOSE DI NOMINARMI SUA ‘ASSISTENTE’ E MI COSTRINSE A STARE SEDUTA SU DI LUI E A TENERGLI LA MANO, AD ASCOLTARE LE SUE FANTASIE SESSUALI SU COME VOLEVA GLI VENISSE PRATICATO UN RAPPORTO ORALE. E, ANCORA, TOCCAMENTI, INSULTI E SCHIAFFI…”