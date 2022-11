Da corriere.it

La Corea del Nord ha lanciato almeno tre missili balistici a corto raggio (Srbm) nel mar del Giappone, uno dei quali ha volato attraverso il suo confine marittimo de facto con la Corea del Sud. Lo ha riferito il comando di Stato maggiore, secondo cui i test sono stati effettuati da un sito all’interno o intorno a Wonsan, città sulla costa orientale, intorno alle 8.51 locali (00.51 in Italia). L’ultima provocazione del Nord e del regime di Kim Jong-un è arrivata come apparente protesta per le manovre aeree di cinque giorni su larga scala di Corea del Sud e Stati Uniti che sono iniziate lunedì.

Le autorità sudcoreane hanno emesso oggi un avviso di evacuazione e di raid aereo per l’isola di Ulleungdo, al largo della costa orientale del Paese, dopo il lancio da parte della Corea del Nord di quello che i vertici militari di Seul hanno definito un «missile balistico non identificato». L’avviso è stato trasmesso dall’emittente tv nazionale. Secondo l’agenzia di stampa Yonhap News, che ha citato funzionari della Difesa, il missile era diretto verso l’isola prima di finire in alto mare. I missili lanciati oggi dalla Corea del Nord «non sono mai arrivati così vicini» alle acque territoriali sudcoreane, riferiscono i militari di Seul.

Anche il governo di Tokyo ha poi confermato che la Corea del Nord ha lanciato un missile balistico «non identificato» verso il Mar del Giappone. Secondo gli analisti militari si tratterebbe di un segnale di protesta alle nuove manovre militari aeree congiunte iniziate tra gli Stati Uniti e la Corea del Sud, le prime di questo tipo negli ultimi cinque anni e considerate una minaccia ai suoi confini dal regime di Pyongyang.

Il presidente Yoon Suk-yeol ha condannato l’ultima raffica di lanci di missili della Corea del Nord, definendola una violazione de facto del territorio del Sud e ordinando «un’azione rapida per far pagare al Nord le provocazioni». Yoon, ha riferito l’agenzia Yonhap, ha anche invitato i militari a essere pronti contro ulteriori provocazioni di alto livello da parte di Pyongyang, durante la riunione convocata d’urgenza del Consiglio di sicurezza nazionale.

