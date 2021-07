MONOPATTINO, MULTIPROBLEMI - LA STORIA DEL “LUPIN” FRANCESE, CHE HA RAPINATO LA GIOIELLERIA “CHAUMET” DI PARIGI SCAPPANDO TRANQUILLAMENTE CON UN MONOPATTINO, RIAPRE IL DIBATTITO SULL'OBBLIGO DI TARGA DEI MEZZI ELETTRICI CHE HANNO INFESTATO LE NOSTRE CITTÀ - IL LADRO È STATO POI ARRESTATO SU UN PULLMAN DIRETTO IN SERBIA. INSIEME A LUI GLI AGENTI DI POLIZIA HANNO TROVATO IL COMPLICE E ANCHE IL BOTTINO DA 3 MILIONI DI EURO...

COLPO GROSSO A PARIGI, DOVE UN LADRO È RIUSCITO A DERUBARE UN BOTTINO DA 3 MILIONI DI EURO DALLA FAMOSA GIOIELLERIA “CHAUMET”, A POCHI PASSI DAGLI CHAMPS ELISÉES

Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

La rapina di martedì nella gioielleria Chaumet di rue François I a Parigi, nel «triangolo d'oro» vicino agli Champs Elysées, è la prima messa a segno con l'aiuto di una «trottinette», il monopattino elettrico ubiquo a Parigi.

Segno dei tempi. Se l'Arsenio Lupin pre-Netflix si spostava a bordo di lussuose auto Avions Voisin, negli ultimi anni i mezzi per i colpi più audaci nel centro di Parigi sono stati meno eleganti: l'uomo in cappello Borsalino che nel 2009 rubò gioielli per 6,8 milioni da Chopard arrivò e ripartì a piedi; più nervosi i due delinquenti con passamontagna e fucile a pompa che nel 2014 rubarono orologi per 600 mila euro da Colette e fuggirono a bordo di uno scooter; esagerati i rapinatori della banda che l'anno dopo rubò due milioni di gioielli da Casty, in rue de Castiglione, alle 4 e 50 del mattino, usando un fuoristrada per sfondare le vetrine e scappando a bordo di un secondo 4x4.

Oggi la «mobilità dolce», come chiamano a Parigi bici, monopattini e skateboard vari, è entrata nell'uso comune tanto da servire anche per le rapine. Il monopattino elettrico è rapido e molto diffuso: perfetto per non dare nell'occhio.

Le videocamere di sorveglianza hanno ripreso un signore intorno ai 50 anni, in abito grigio, arrivare davanti al negozio a bordo di un monopattino dell'operatore Tier, uno dei tre (gli altri sono Lime e Dott) autorizzati nella capitale.

È entrato con calma da Chaumet, ha puntato la pistola sui commessi, si è fatto consegnare gioielli per quasi tre milioni di euro, e si è allontanato a bordo dello stesso monopattino: 20 chilometri all'ora, pochi ma più che sufficienti per superare gli ingorghi.

Il bandito in monopattino è stato arrestato dalla polizia ieri, con un complice e il bottino, in un'area di servizio vicino a Metz, su un pullman diretto in Serbia. Del suo colpo poco romantico potrebbe restare una conseguenza auspicata da molti, l'obbligo di targa anche per le «trottinette».

