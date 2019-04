LA MORTE IN DIRETTA – IL COMICO BRITANNICO IAN COGNITO MUORE IN SCENA DAVANTI AL PUBBLICO, CHE PENSANDO SI TRATTASSE DI UNO SKETCH CONTINUA A RIDERE – COGNITO AVEVA INIZIATO IL SUO SHOW ALL’ATIC BAR DI BICESTER CON LA FRASE: “IMMAGINATE SE MORISSI QUI DAVANTI A TUTTI VOI”, POCO DOPO HA AVUTO UN INFARTO FULMINANTE – VIDEO

Da www.quotidiano.net

Il comico britannico di origini italiane, Ian Cognito, è morto in scena davanti al suo pubblico, che rideva e non capiva il tragico momento. Il 60enne veterano dei palchi si stava esibendo, si legge sulla Bbc, a Bicester, una cittadina della contea dell'Oxfordshire, famosa per un mega shopping village, quando ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo.

Ma dentro il locale, The Atic bar, nessuno aveva capito, tutti pensavano facesse parte della gag, iniziata con la frase: "Imagine if I died in front of you lot here" ("Immaginate se morissi qui davanti a tutti voi"). La morte è sopraggiunta con un infarto improvviso, e nulla hanno potuto i soccorritori, che hanno confermato il decesso, sul palco davanti al suo pubblico.

Andrew Bird, promotore dell'evento Lone Wolf Comedy Club, ha riferito che prima di esibirsi il cabarettista aveva detto di non sentirsi bene, ma che aveva insistito a salire sul palco. E ha confermato: "Ognuno in sala pensava, me incluso, che stesse scherzando".

Ian Cognito, il cui vero nome era Paul Barbieri, è nato 21 novembre 1958 a Londra, è di origini irlandesi e italiane. Era un cabarettista britannico, famoso nel suo Paese ma che non ha mai raggiunto il grande successo, pare per colpa del suo irascibile carattere e per la sua comicità un po' sopra le righe e poco politically correct, con battute sul disabilità, razzismo, pedofilia e razzismo.

