Ha camminato senza una meta per ore fino a quando è stato fermato dai carabinieri di Collegno, insospettiti dal suo stato confusionale e dal fatto che avesse le mani e i vestiti sporchi di sangue. Condotto in caserma, un torinese ha confessato il duplice omicidio dei suoi genitori, avvenuto nella casa di famiglia in via Biscarra 7, a Torino, nel quartiere di Mirafiori.

In manette è finito Daniele Ferrero, 30 anni, per duplice omicidio. Ha confessato di aver ucciso i genitori in soggiorno, al termine di un litigio avvenuto nel pomeriggio di ieri, 13 luglio. Dieci coltellate al padre e 5 alla madre: alla gola, all’addome, alle gambe. Sequestrati 8 coltelli da cucina. È stato fermato alle 23,30 a Collegno.

Le vittime sono Pierfrancesco Ferrero, 69 anni e sua moglie Marina Valetti, 60. Il figlio è stato interrogato nella caserma dei carabinieri di Rivoli per chiarire movente e dinamica dell’omicidio. Il sopralluogo e i rilievi sulla scena del crimine sono stati invece effettuati dagli uomini del nucleo investigativo del comando provinciale di Torino.

Stando ai primi accertamenti effettuati dai militari, pare che il trentenne soffrisse di problemi psichiatrici (era in cura presso il centro mentale di Chieri) e vivesse da solo in un appartamento al piano rialzato che abbandonava raramente. Il padre e la madre abitavano in collina, a Baldissero, e andavano a trovarlo tutti i giorni. Lo scorso fine settimana avevano però deciso di fermarsi da lui, perché sempre particolarmente agitato.

