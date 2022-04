22 apr 2022 19:20

NON C'È PIÙ RELIGIONE! L'EX FRATE SANREMESE GIUSEPPE CIONFOLI IN TANDEM CON L'ONNIPRESENTE ANTONIO MARZIALE INIZIANO UN TOUR ESTIVO IN STILE ROCK STAR! IL TITOLO? "SHALOM. RIFLESSIONI E CONZONI PER LA PACE". GUARDARE LA LOCANDINA PER CREDERE. AMEN