NON AVETE IDEA DI COSA REGALARE AL VOSTRO PARTNER PER SAN VALENTINO? SE NON SIETE LA CLASSICA COPPIA DA SCATOLA DI CIOCCOLATINI E NON VOLETE SCADERE NEL PATETISMO, POTETE OPTARE PER IL REGALO DEMENZIALE: DAL POSTER DA GRATTARE CON 50 POSIZIONI SESSUALI AI NANI DA GIARDINO NUDI FINO AL COFANETTO 50 SFUMATURE DI CIOCCOLATO…

Camilla Sernagiotto per "www.wired.it"

poster da grattare con posizioni sessuali

Volete festeggiare la giornata degli innamorati ma in maniera un po’ irriverente? Ecco 14 proposte idiote da regalare a dolci metà piene di senso dell’umorismo.

Per chi vuole celebrare San Valentino senza scivolare nel patetismo e nella dolcezza da cariare il cuore, la soluzione è solo una: il regalo demenziale. Dal cofanetto di attrezzi sadomaso di cioccolato al cuscino con il faccione del partner stampato sopra. fino ai guanti doppi per stare mano nella mano al freddo, le idee sono tante. 14, per l’esattezza, in omaggio alla data dell’amore: 14 febbraio.

mutande con messaggio d'amore

Se volete stupire la vostra dolce metà lasciandola a bocca aperta, basita oseremmo dire, ecco i nostri modi per farlo. Sfogliate la gallery in alto e scoprite tutte e 14 le idee regalo demenziali per San Valentino.

I guanti doppi da innamorati

Si chiamano Love Gloves e sono doppi guanti per passeggiare mano nella mano. Prezzo: 21,99 euro su amazon.it

marmellata d'amore

La carta igienica

Quale luogo migliore per dichiarare il vostro amore della carta igienica? Prezzo: 12,95 dollari su amazon.com

Il cofanetto 50 sfumature di cioccolato

Una maschera, delle manette, una frusta, della crema e un’anatra. Ma in edizione inedita: tutto di cioccolato! Il cofanetto 50 sfumature di cioccolato è un’idea originale e divertente per mettere un po’ di pepe e di dolcezza nella coppia. Prezzo: 22,95 euro su troppotogo.it

Il cuscino con la faccia del partner

maglietta di coppia

Per stringere sempre la propria dolce metà a letto anche quando non c’è, il cuscino personalizzabile con la foto del proprio lui o della propria lei è perfetto. Prezzo: 21,99 euro su firebox.com

La formina per biscotto a forma di cuore (anatomico)

Volete un’idea originale che non rischi di farvi passare da sdolcinati? La formina per biscotto a forma di cuore anatomico sarà l’ideale. Pulp, molto pulp! Prezzo: 5 euro su etsy.com

la lampada fotografica 3d

Il poster da grattare con 50 posizioni sessuali

Per sperimentare ogni giorno qualcosa di nuovo sotto le lenzuola, il poster scretch con 50 posizioni sessuali tutte da scoprire è perfetto. Dimensioni: circa 50 x 70 cm. Le dimensioni si riferiscono al poster, non ad altro... Prezzo: 14,95 euro su troppotogo.it

Le mutande con messaggio d’amore personalizzato

Per dire ti amo andando subito al punto (G), l’ideale sono le mutande con messaggio amoroso personalizzato Thong Panties. Prezzo: 20,90 dollari su cafepress.com

Il cuscino per dormire abbracciati

Align Pillow è un cuscino in memory e cotone dalla forma curvilinea, perfetto per dormire con la propria dolce metà abbracciati ma senza che il braccio dell’altro rischi poi l’amputazione. Prezzo: 89,99 dollari su alignedspine.co

i nani da giardino

La lampada fotografica 3D

Avete mai visto qualcosa di più kitsch? Ecco. Se volete stupire il partner, ma proprio lasciarlo a bocca aperta, la lampada fotografica 3D personalizzata con la vostra foto da innamorati è il top. Prezzo: 71,9 euro su oozar.it

Il Toblerone personalizzato

Per essere davvero dolcissimi, il Toblerone da personalizzare con nome, foto, cuoricini vari e frase “Because I love You” è una vera delizia. Prezzo: 9,95 euro su yoursurprise.it

La coppia di T-shirt

Per dimostrare il proprio amore, una delle tele più efficaci è la T-shirt. Per dirlo non tanto alla propria dolce metà ma a tutti gli altri. La coppia di magliette “You Complete Me” a tema pane e Nutella è dolcissima, letteralmente! Prezzo: 22,90 euro su amazon.it

i guanti da innamorati

La marmellata d’amore

Spread The Love è la marmellata d’amore da spalmare sul corpo, sulle labbra, ovunque… A base di gin rosa, è priva di colori e coloranti artificiali, tutta naturale al 100%! Prezzo: 11,99 euro su firebox.com

La coperta con le maniche per coppie

Una coperta esagerata, non solo per le maniche ma anche perché è a due piazze! È la coperta con le maniche per coppie, per chi vuole essere indissolubilmente legato anche dalle fibre del pile. Prezzo: 19,90 euro su dottorgadget.it

forma per biscotto

I nani da giardino nudi

Per dimostrare il proprio amore (per il naturismo, anche) a tutto il vicinato, la coppia di gnomi da giardino nudi è un’idea pazzesca. Quasi da denuncia per oltraggio al pudore. Ma non all’amore! Fatti a mano, in resina. Prezzo: 30,43 euro su etsy.com

il toblerone personalizzato 50 sfumature di cioccolata coperta maniche cuscino con la faccia del partner carta igienica cuscino per dormire abbracciati