NON CE N’È COVIDDI! – MIGLIAIA DI RAGAZZI SI SONO SOLLAZZATI SULLE SPIAGGE AUSTRALIANE PER FESTEGGIARE L’AUSTRALIA DAY: CULI IN VISTA, BIRRA ALLA MANO, NESSUNA MASCHERINA E DISTANZIAMENTO SOCIALE AZZERATO NEL PAESE CHE HA RETTO ALL’ONDATA DEL VIRUS CON POCO MENO DI 28.800 CASI E 909 DECESSI – E DA NOVE GIORNI NON SI REGISTRANO CONTAGI…

DAGONEWS

spiagge affollate per l'australia day 15

Migliaia di ragazzi australiani hanno affollato le spiagge per celebrare l'Australia Day: approfittando dei pochi casi di coronavirus rilevati nel paese, in migliaia hanno affollato le famose Bondi Beach e la Gold Coast, dove hanno festeggiato senza distanziamento sociale e mascherina.

L'Australia è riuscita ad arginare il virus molto meglio di altri Paesi con poco meno di 28.800 casi totali e 909 decessi, principalmente nello stato del Victoria. Martedì, il paese ha registrato il suo nono giorno consecutivo di zero casi, secondo il ministero della salute.

