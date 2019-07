NON CI RESTA CHE TROMBARE (UNA BAMBOLA) – AL QUARTO CONGRESSO SULL’AMORE E SUL SESSO CON I ROBOT DI BRUXELLES SARÀ POSSIBILE INTERAGIRE IN LIVESTREAM CON “HARMONY”, LA SEX DOLL DOTATA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE CHE PROMETTE DI FAR GODERE – ENORME SUCCESSO SU TINDER DOVE IN TANTI L’HANNO CONTATTATA PER UNA NOTTE BOLLENTE…(VIDEO)

DAGONEWS

Si è inaugurata oggi il 4° “Congress on Love and Sex with Robots”, un simposio di due giorni che si tiene a Bruxelles e durante la quale si analizza, tra l’altro, come il sesso con un’intelligenza artificiale non sia più escluso per molti uomini che ammettono che si concederebbero una notte di sesso con un robot. Per la prima volta, inoltre, sarà possibile partecipare alla prima sessione di domande e risposte in livestream con la sex doll "Harmony".

Harmony ha fatto scalpore su Tinder quando il regista Jimmy Mehiel ha creato per lei un profilo sull'app di incontri, con una biografia in cui si recitava: «Sono un robot sessualmente capace con l'intelligenza artificiale più avanzata disponibile sul mercato». 92 persone hanno contattato Harmony e, quando Mehiel ha intervistato questi utenti, ha scoperto che in molti avrebbero fatto sesso con lei: dei 57 che si sono voluti far intervistare, 17 avrebbero voluto concedersi questa esperienza, 15 intervistati hanno dichiarato che avrebbero potuto prendere in considerazione di farlo, e in 25, nonostante inizialmente abbiano detto di sì, hanno deciso di tirarsi indietro.

La scoperta di Mehiel è alla base di un cortometraggio che sta realizzando intitolato "I Want My Sex Machine”, in cui si analizza come in futuro «fare sesso con delle sex doll potrebbe essere una delle strade per sfuggire alla solitudine e all'isolamento del mondo moderno».

