26 mag 2022 13:54

NON CI SONO PIÙ I CALIFFI DI UNA VOLTA – HANNO GIÀ PRESO IL NUOVO LEADER DELL’ISIS, ABU AL-HASAN AL-QURASHI: È STATO ARRESTATO A ISTANBUL – CHE CI FACEVA IN TURCHIA? E SOPRATTUTTO, SIAMO SICURI CHE ANKARA NON SAPESSE NIENTE DELLA SUA PRESENZA? FORSE ERDOGAN LO VUOLE USARE COME ENNESIMA ARMA NEGOZIALE CON L’OCCIDENTE: IO VI DO IL CALIFFO, E VOI I CACCIA…