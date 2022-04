NON CI TOGLIEREMO PIU’ LE MASCHERINE? - L’OBBLIGO POTREBBE ESSERE PROROGATO DOPO IL 30 APRILE PER LAVORATORI, SUPERMERCATI E TRASPORTI – IL MINISTRO RIGORISTA SPERANZA INCONTRA ORLANDO E I SINDACATI: “DOPO PASQUA VEDREMO COSA FARE DAL PRIMO MAGGIO IN AVANTI” LA DECISIONE ATTESA INTORNO AL 20 APRILE

Da corriere.it

Mascherine in spazi aperti

Tenere le mascherine anche oltre il 30 aprile, come ultima barriera di protezione dal Covid 19 e dalle rapidissime varianti del virus. È la linea portata avanti nel governo dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che continua a sostenere la necessità di mantenere estrema cautela.

Oggi il governo ha fatto il punto in un tavolo ad hoc al ministero della Salute, a cui hanno partecipato anche i tecnici del ministero del Lavoro. Il tema di cui si è discusso è se chiedere ai lavoratori del pubblico e del privato uno sforzo ulteriore, perché indossino la mascherina ancora per qualche settimana. Un «sacrificio» che potrebbe essere chiesto anche ai clienti dei luoghi a maggiore rischio di assembramento, come uffici pubblici e supermercati.

Mascherine in spazi aperti 2

«Fino al 30 aprile non cambierà nulla - anticipa Speranza — Dopo Pasqua vedremo cosa fare dal primo maggio in avanti». Intorno al 20 aprile dunque il governo scioglierà i nodi e deciderà se confermare il provvedimento che elimina le mascherine al chiuso dal primo maggio, oppure prorogare l’obbligo finché la curva epidemiologica non sarà scesa a livelli di sicurezza.

I sindacati, che oggi partecipano alla riunione tra Salute e Lavoro, sono orientati a conservare le mascherine per le attività aperte al pubblico. Il governo potrebbe decidere di mantenere in vigore l’obbligo anche per i clienti di centri commerciali e uffici pubblici, per chi viaggia sui mezzi di trasporto e per gli spettatori di cinema, teatri e altri luoghi a rischio assembramento.

Mascherine Ffp2

Fino al 30 aprile bisogna indossare la Ffp2 quando si va:

roberto speranza

- Aerei; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni a lunga percorrenza; mezzi di trasporto regionali e locali; metropolitane; tram; scuolabus;

- Funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento;

- Cinema, teatri, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo.

Mascherine chirurgiche

Fino al 30 aprile bisogna indossare la mascherina chirurgica in tutti i luoghi al chiuso ad eccezione delle abitazioni private.

Mascherine in spazi aperti 3

Nelle discoteche si può togliere al momento del ballo.