NON DISPERATE: IL BRUTTO TEMPO CI PERSEGUITERÀ ANCORA PER POCO! - DA DOMENICA TORNERÀ IL SOLE QUASI OVUNQUE E GIÀ SABATO AL SUD E SU PARTE DEL CENTRO SI ASSISTERÀ A UN LENTO MIGLIORAMENTO - LA PROSSIMA SETTIMANA SARÀ IN PREVALENZA SOLEGGIATA E CI SONO BUONE NOTIZIE PER IL PONTE DI OGNISSANTI: IL BEL TEMPO DOVREBBE DOMINARE SU TUTTA L'ITALIA A PARTIRE DA MARTEDÌ. ASSISTEREMO ANCHE ALL’ESTATE DI SAN MARTINO IN ANTICIPO E…

maltempo vento e pioggia

(ANSA) - Da domenica tornerà il bel tempo quasi ovunque. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.ilmeteo.it, conferma un deciso miglioramento meteo già sabato al Sud e su parte del Centro, poi da domenica su quasi tutta l'Italia. La prossima settimana sarà in prevalenza soleggiata seppur con l'insidia di nubi basse, foschie e locali nebbie in pianura. Buone notizie per i giorni di Halloween e Ognissanti: il bel tempo infatti dovrebbe dominare su tutta l'Italia a partire da martedì con la rimonta di un campo di alta pressione.

sole 2

Arriva l'Estate di San Martino in anticipo. Nelle prossime ore, intanto, avremo diffuso maltempo con piogge sparse su tutto il Centro e al Nord-Est prima e al Nord-Ovest poi; attenzione a fenomeni persistenti su Toscana, Umbria e Lazio, ma anche a qualche rovescio intenso verso le regioni adriatiche. In sintesi, un deciso miglioramento interesserà ancora solo il Sud. Le temperature risultano ancora anomale ed elevate per il periodo: ancora notti tropicali con 21°C a Cagliari, Messina, Palermo e Reggio Calabria, 19°C anche al Centro Italia tra Ancona, Rimini ed Ascoli Piceno. Firenze e Roma con 18°C risultano circa 7-8°C oltre la media all'alba, così come molte altre città, non solo del Centro-Sud ma anche del Nord (Genova, Forlì, La Spezia con 18°C).

maltempo vento e pioggia

E dopo le 'notti tropicali', anche di giorno le massime vanno 'fuori stagione': su tutto il Sud sono previsti valori sui 25-26°C, con picchi in Sicilia di 28°C. A due mesi esatti dal Natale, venerdì 25 ottobre, sembrerà di essere ancora in Estate, soprattutto per le temperature minime: a Bolzano sono previsti addirittura 18°C durante la notte. Nel weekend assisteremo a due situazioni meteorologiche importanti e contrapposte: persisterà il rischio alluvioni al Nord-Ovest a causa di un altro carico di pioggia atteso, anche in Sardegna e localmente sul Triveneto (al Centro-Sud comunque il tempo sarà perlopiù soleggiato).

sole e bel tempo 1

Mentre domenica 27 ottobre che, con il ritorno all'ora solare, ci regalerà tramonti anticipati di un'ora ma ricchi di raggi solari soltanto al Centro-Sud, pioverà ancora al Nord, specie a ovest. Nel dettaglio: - Giovedì 24. Al Nord: piogge sparse. Al Centro: piogge specie su Toscana, Umbria e medio alto Lazio. Al Sud: soleggiato. - Venerdì 25. Al Nord: maltempo. Al Centro: maltempo in Toscana, veloce in Sardegna, piogge sparse su Umbria, Lazio e Marche. Al Sud: soleggiato. - Sabato 26. Al Nord: piogge intense al Nord-Ovest. Al Centro: qualche pioggia in Toscana. Al Sud: soleggiato. Tendenza: domenica ancora piovosa al Nord, in Sardegna e localmente in Toscana.

maltempo sole e bel tempo in montagna maltempo vento e pioggia sole e bel tempo maltempo vento e pioggia