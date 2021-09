28 set 2021 09:03

NON FARE AGLI ALTRI CIO' CHE NON VORRESTI FOSSE FATTO A TE - CON LUCA MORISI NEL TRITACARNE PER AVER CEDUTO DROGA A DUE ROMENI, IL "CAPITONE" SI INDIGNA E FA IL GARANTISTA: "SONO SPIACIUTO DELLA SCHIFEZZA MEDIATICA CHE CONDANNA LE PERSONE PRIMA CHE SIA UN GIUDICE, UN TRIBUNALE A FARLO. SE POI LA SETTIMANA PROSSIMA USCIRÀ, COME SONO CONVINTO, CHE IL DOTTOR LUCA MORISI NON HA COMMESSO ALCUN REATO, CHI GLI RESTITUIRÀ LA DIGNITÀ? CHI GLI CHIEDERÀ SCUSA?" - PECCATO NON AVER FATTO LO STESSO RAGIONAMENTO QUANDO LA "BESTIA" HA MESSO ALLA GOGNA AVVERSARI E POVERI CRISTI…