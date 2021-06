NON HANNO FATTO TUTTO DA SOLI – PER L’UCCISIONE DI SAMAN ABBAS, GLI INVESTIGATORI STANNO VAGLIANDO LA SUSSISTENZA DI PROFILI DI RESPONSABILITÀ DI ALTRE PERSONE - AL MOMENTO GLI INDAGATI SONO E RESTANO CINQUE: I GENITORI, I DUE CUGINI E LO ZIO DELLA RAGAZZA SCOMPARSA NEL NULLA A REGGIO EMILIA. MA IL “PROGETTO CRIMINOSO” POTREBBE ESSERE STATO CONDIVISO CON ALTRI…

(ANSA) - BOLOGNA, 19 GIU - Altre persone potrebbero aver condiviso il progetto criminoso dell'uccisione della diciottenne Saman Abbas. Sulla scorta degli elementi finora raccolti, gli investigatori starebbero valutando la sussistenza di profili di responsabilità in capo ad altri soggetti. Al momento gli indagati per omicidio premeditato sono e restano cinque.

Si tratta dei genitori di Saman - Shabbar Abbas e Nazia Shaheen - fuggiti e irreperibili in Pakistan; dello zio Danish Hasnain - che il fratello minorenne della presunta vittima ha accusato in sede di incidente probatorio di essere l'esecutore materiale del delitto - fuggito in Europa; e di due cugini.

Uno dei due - Nomanhulaq Nomanhulaq - è in fuga, si presume in Europa; l'altro - Ikram Ijaz - è l'unico arrestato e si trova in carcere a Reggio Emilia dopo essere stato fermato in Francia nel tentativo di scappare in Spagna. Quest'ultimo ieri in videocollegamento ha assistito all'audizione protetta del testimone minorenne e i suoi legali hanno ribadito che presto renderà dichiarazioni spontanee al pm.

