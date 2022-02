24 feb 2022 19:46

NON METTETE SCIARPE E CAPPOTTI DALL'ARMADIO: LA PRIMAVERA NON È ANCORA ARRIVATA – NEL WEEKEND È IN ARRIVO UN’INTENSA PERTURBAZIONE NORD-ATLANTICA SULL’ITALIA, SEGUITA DA FREDDE CORRENTI DI ORIGINE ARTICA CHE COLPIRANNO IL CENTRO-SUD E LE REGIONI DEL NORD-EST CON PIOGGE. VENTI FORTI E NEVE ABBONDANTE IN APPENNINO, OLTRE CHE UN CALO DELLE TEMPERATURE…