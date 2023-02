23 feb 2023 10:42

NON C’È PIÙ RELIGIONE, PURE LE SUORE SI RIBELLANO AL VATICANO! – TREDICI SUORE DI CLAUSURA DI PIENZA, IN TOSCANA, DIVENTATE FAMOSE SU FACEBOOK, STANNO COMBATTENDO PER EVITARE CHE LA LORO MADRE SUPERIORA, SUOR DILETTA, VENGA TRASFERITA – LA SANTA SEDE NON HA GRADITO LE ATTIVITÀ SOCIAL PROMOSSE DALLA RELIGIOSA E PER QUESTO VUOLE CACCIARLA. IL VATICANO, PERÒ, NON HA FATTO I CONTI CON LE TENACI SORELLE BENEDETTINE DEL CONVENTO CHE SI SONO "AMMUTINATE"