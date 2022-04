NON VOGLIO MICA LA LUNA (SOLO COSTRUIRCI MINIERE) - L'ASTROFISICA SIMONETTA DI PIPPO, NEO DIRETTRICE DEL LABORATORIO SEELAB DELLA SDA BOCCONI, RACCONTA L'ECONOMIA DELLO SPAZIO: "STIAMO COSTRUENDO IL FUTURO, L'ESTRAZIONE DI RISORSE COME TERRE RARE E METALLI DEL GRUPPO DEL PLATINO DALLA LUNA E DAGLI ASTEROIDI, SERVIZI IN ORBITA E SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO SOSTENIBILE SULLA TERRA E…"

Antonio Lo Campo per “Avvenire”

Simonetta Di Pippo, neo direttore del laboratorio SEElab della Sda Bocconi traccia lo scenario per il prossimo futuro «Dedicherò la prossima fase della mia vita professionale a restituire ai giovani quel che so in materia di spazio». E ne sa davvero molto, di spazio e di astronautica Simonetta Di Pippo, astrofisica e di recente nominata nuovo direttore dello Space Economy Evolution Lab (SEElab), il laboratorio di SDA Bocconi fondato nel 2018 da Andrea Sommariva (deceduto nell'agosto 2021) per studiare l'economia dello spazio e le ricadute economiche delle attività spaziali.

Simonetta Di Pippo arriva da ruoli dirigenziali in Agenzia Spaziale Italiana, e poi direttore del Volo Umano presso l'ESA, e dal 2014 ha ricoperto il ruolo di direttore dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra- atmosferico (Unoosa), con sede a Vienna. Precedentemente all'incarico Unoosa, è stata membro del World Economic Forum Global Future Council on space dal 2016 e suo co-presidente dal 2020. L'economia dello spazio si sta espandendo enormemente, con la partecipazione di un numero sempre crescente di attori, e si attesta oggi su un valore di circa 400 miliardi di dollari, destinati a trasformarsi in trilioni nel giro di pochi anni.

SDA Bocconi, con lo Space Economy Evolution Lab, è ormai da alcuni anni all'avanguardia della ricerca sull'economia dello spazio. «L'approccio sarà multidisciplinare, con particolare attenzione al settore dei privati, sempre più protagonisti nel settore spazio e Space Economy. E la sfida è farlo diventare un centro di eccellenza su scala globale, sperimentando sinergie ed espandendo il raggio d'azione per raggiungere un numero crescente di utenti, sfruttando le competenze di un team multidisciplinare, unico nel suo genere» sottolinea Di Pippo.

«Un centro di eccellenza come il SEElab del prossimo futuro, diventerà centro di aggregazione di competenze come nodo centrale di una rete di collaborazioni nazionali e internazionali. Metterò in campo le mie esperienze in vari settori, da quello scientifico a quello istituzionale, da quello economico a quello diplomatico in campo spaziale, con l'obiettivo di formare giovani preparati in campo spaziale e in tutte le numerose discipline ad esso collegate per le sfide importanti che ci attendono».

Un esempio di Space Economy prossima futura? «L'estrazione di risorse come terre rare e metalli del gruppo del platino dalla Luna e dagli asteroidi, a filoni ad alto potenziale di sviluppo nel breve e medio termine, con focalizzazione su spazio e clima, servizi in orbita e sviluppo socio-economico sostenibile sulla Terra. Il SEElab costruirà l'economia del futuro basandosi su dati e infrastrutture spaziali. Il nostro nuovo motto è stiamo costruendo l'economia del futuro».

Simonetta è stata sempre attiva nel cercare di bilanciare la presenza di genere nel mondo STEM e nel settore aerospaziale. E poi, un'anticipazione. «Il prossimo 27 giugno alla Bocconi a Milano - dice l'astrofisica italiana - terremo la conferenza annuale di SEElab, con la partecipazione di molti tra gli attori principali delle aziende e degli enti, anche privati, del settore spazio italiani e internazionali».

