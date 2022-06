NUOVA FAIDA A BUCKINGHAM PALACE? – MEGHAN MARKLE E IL PRINCIPE HARRY SAREBBERO PRONTI PER FAR ESPLODERE UNA NUOVA BOMBA IN CASA WINDSOR: DOPO CHE A NETFLIX È STATO IMPEDITO DI GIRARE IMMAGINI DEL GIUBILEO DELLA REGINA DA INSERIRE NEL LORO DOCUMENTARIO, PARE CHE I DUE ABBIANO AGGIRATO L’OSTACOLO GIRANDO DEI FILMATI PRIVATI – UNA TROVATA CHE POTREBBE SCATENARE UNA BATTAGLIA LEGALE E…

L'ultimo sgarbo alla corona di Meghan Markle e del principe Harry? La voce, clamorosa, trapela all'indomani della conclusione del Giubileo di Platino per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta. E più che una voce è una mezza conferma: a vuotare il sacco, infatti, è Lizzie Cundy, amica intima di Meghan, che ha detto di credere che in buona sostanza la coppia ribelle non rispetterà i patti presi con la famiglia.

Ma procediamo con ordine. Come è noto, Meghan e Harry hanno un contratto con Netflix. E il colosso on-demand però aveva dovuto incassare un brusco stop: da Windsor era arrivato il divieto di utilizzare immagini relative al Giubileo di Platino registrate nel weekend che si è appena concluso.

Ma a cambiare le carte in tavola, dopo aver incontrato Harry in persona, come detto è proprio la Cundy, la quale ha detto che la coppia potrebbe aver girato dei filmati personali, girati in modo autonomo e con i loro smartphone, per poterli condividere poi con Netflix. Insomma, una sorta di escamotage per dribblare l'accordo e che se poi venisse effettivamente confermato e utilizzato potrebbe avere anche profili legali e potrebbe scatenare una nuova battaglia tutta in famiglia.

Lizzie Cundy ha parlato in esclusiva al tabloid Daily Star, a cui ha affermato: "Aspettiamo lo spettacolo che uscirà su Netflix. Sono sicura che vedremo molto più di quanto la Regina o altri reali vorrebbero vedere". E ancora, ha aggiunto: "C'è una ragione o uno scopo per cui sono qui, non penso che sia il Giubileo per la regina, penso che c'entrino Netflix, i soldi", ha aggiunto tagliente la Cundy. E ancora: "Netflix è stato bannato dal Giubileo ma sono sicura che troveranno un modo per farcelo entrare". Insomma, una nuova bomba sta per abbattersi sui Windsor?

