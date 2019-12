OH MY GHOSN! – L’EX PRESIDENTE DI NISSAN È SCAPPATO DAL GIAPPONE ED È VOLATO IN LIBANO: “NON SARÒ PIÙ TENUTO IN OSTAGGIO DA UN SISTEMA GIUDIZIARIO TRUCCATO”. NEMMENO L’AVVOCATO SAPEVA NIENTE: “SONO SBALORDITO” – GHOSN ERA AI DOMICILIARI E SUI DI LUI PENDONO QUATTRO CAPI D’ACCUSA TRA CUI APPROPRIAZIONE INDEBITA E FRODE FISCALE – VIDEO

1 – GHOSN IN LIBANO: IN GIAPPONE INGIUSTIZIE

CARLOS GHOSN

(ANSA) - L'ex presidente di Nissan, Carlos Ghosn, conferma di aver lasciato il Giappone e di essere in Libano. Attraverso i suoi legali, ha dichiarato oggi che non stava fuggendo dalla giustizia ma sta piuttosto cercando di evitare "ingiustizia e persecuzione politica".

L'ex presidente Nissan, che si trovava ai domiciliari a Tokyo in attesa di processo per frode industriale e fiscale, non ha fornito dettagli su come è uscito dal Giappone ma ha promesso di parlare presto ai giornalisti.

LA VILLA DI GHOSN A BEIRUT

“Ora sono in Libano e non sarò più tenuto in ostaggio da un sistema giudiziario giapponese truccato in cui si presume la colpa, la discriminazione dilaga e vengono negati i diritti umani di base, in flagrante disprezzo degli obblighi legali del Giappone ai sensi del diritto internazionale e dei trattati che è vincolato a sostenere", si legge in una dichiarazione.

2 – NISSAN, LEGALE GIAPPONESE GHOSN: SBALORDITO, NO CONTATTI DA SUA PARTENZA

Carlos Ghosn, Dieter Zetsche, Sergio Marchionne CARLOS GHOSN NISSAN RENAULT

(AWE/AFP) - Il principale avvocato giapponese di Carlos Ghosn, ex ad di Renault-Nissan, ha dichiarato di essere "sbalordito" all'annuncio della fuga in Libano del manager e ha chiarito che non ha avuto contatti con lui dalla sua partenza, le cui condizioni sono misteriose. "È una sorpresa completa, sono sbalordito", ha detto Junichiro Hironaka ai media, sostenendo di non essere stato contattato da Ghosn e di aver appreso "dalla televisione" che l'ex numero di Renault-Nissan fuggito dal Giappone. Sul manager gravano quattro capi di accusa, tra cui appropriazione indebita.

CARLOS GHOSN BRUNO LE MAIRE CARLOS GHOSN Thierry Bollore CARLOS GHOSN BRUNO LE MAIRE CARLOS GHOSN IL CARCERE DI KOSUGE A TOKYO DOVE E RINCHIUSO CARLOS GHOSN CARLOS GHOSN LA VILLA DI GHOSN A BEIRUT thierry bollore' carlos ghosn 1 thierry bollore' carlos ghosn Carlos Ghosn e Emmanuel Macron renault