12 ott 2022 12:46

ORA NON POTREMMO PIU' DIRE CHE I VIDEOGIOCHI SONO UNA SCUSA PER NON STUDIARE - IL PORTALE "ATENEIONLINE" HA PRESENTATO IL PRIMO SERVIZIO ALLA SCELTA DEL CORSO DI LAUREA NEL METAVERSO - IL PROGETTO UTILIZZA LA PIATTAFORMA DI "ROBLOX" UN GIOCO ONLINE CON OLTRE 50 MILIONI DI UTENTI - GRAZIE AL SERVIZIO GRATUITO, GLI STUDENTI POTRANNO RICEVERE CONSIGLI PERSONALIZZATI SUI CORSI DI STUDIO…