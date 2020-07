ORA TORNA TUTTO! – UN ANNO FA L’INVIATO DI STRISCIA VITTORIO BRUMOTTI ERA A PIACENZA E UN PUSHER LO MINACCIAVA INVOCANDO L’INTERVENTO DEI CARABINIERI: “TI DENUNCIO” - DOPO LO SCANDALO DEI MILITARI ARRESTATI QUELLE FRASI NON SEMBRANO PIÙ PARADOSSALI: EVIDENTEMENTE PARLAVA SUL SERIO… - VIDEO

Riceviamo e pubblichiamo da “Striscia la Notizia”

Caro Dago,

un anno fa l’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti, contattato dai cittadini esasperati, era a Piacenza per documentare lo spaccio di droga in pieno giorno. Durante le riprese venne minacciato da un pusher in un modo che oggi, dopo lo scandalo della caserma Levante, appare molto meno paradossale di allora: “Ti denuncio”, urlò con arroganza lo spacciatore a Brumotti!

