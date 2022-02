OVERMARS OVER… SIZE - NON SOLO "MESSAGGI INAPPROPRIATI", L'EX GIOCATORE E DIRIGENTE DELL'AJAX MANDAVA ALLE DIPENDENTI DEL CLUB FOTO DEL SUO AUGELLO: È STATO INCASTRATO DA UNA MAIL INTERNA, LE DONNE MOLESTATE SAREBBERO ALMENO SEI - DOPO ESSERSI DIMESSO HA DETTO: "MI VERGOGNO. NON MI ERO RESO CONTO CHE STAVO ATTRAVERSANDO IL LIMITE, MA MI È STATO CHIARITO QUESTO NEGLI ULTIMI GIORNI" (E DA SOLO PROPRIO NON CI ARRIVAVA?)

Marco Beltrami per www.fanpage.it

Marc Overmars fino a poche ore fa era conosciuto per i suoi scatti fulminei da calciatore e poi per le sue abilità manageriali nella sua nuova vita da dirigente. Una vita che ora rischia di prendere un'altra piega, dopo il coinvolgimento in quello che è un vero e proprio scandalo che ha messo fine alla sua lunghissima esperienza con l'Ajax.

Nuove indiscrezioni sui messaggi inappropriati inviati alle colleghe, per una situazione in continua evoluzione con la posizione dell'ex nazionale olandese che sembra destinata a complicarsi ulteriormente.

Lo scandalo sessuale che ha travolto l'Ajax e il calcio, in realtà è partito dal mondo dello spettacolo in Olanda e in particolare dall'inchiesta sul popolare programma televisivo The Voice.

Tutto è nato dalle rivelazioni sulle molestie ai concorrenti, in un contesto di abusi che ha portato alla sospensione dello show molto seguito non solo in terra oranje ma in tutta Europa.

Grande imbarazzo con molte aziende anche di altri settori che hanno deciso di prendere provvedimenti, per evitare situazioni simili. Anche nel calcio c'è chi si è dato da fare, come l'Ajax. Il 25 gennaio scorso l'ex portiere e direttore generale Edwin van der Sar ha inviato una mail a tutti i dipendenti del club.

Oggetto della stessa, l'attenzione degli addetti ai lavori sulla presenza di due ‘contatti fiduciari' a cui potersi rivolgere per eventuali denunce in materia di sicurezza sul lavoro, sulla scia del comportamento sessualmente trasgressivo venuto alla luce appunto nel programma TV.

Ecco allora che all'ex medico del club Piet Bon e all'ex insegnate ed educatrice dei giocatori Margriet Berger, sono arrivate delle denunce di alcune dipendenti, a segnalare alcuni comportamenti a dir poco beceri.

Secondo quanto riportato dal tabloid olandese Parool.nl Overmars avrebbe inviato delle foto del pene ad alcune dipendenti, come confermato anche dagli addetti ai lavori.

Per il momento non sono state presentate denunce nei confronti di Overmars, che nella nota ufficiale si è scusato per i suoi comportamenti: "Mi vergogno. La scorsa settimana mi sono confrontato con il club sul mio comportamento. Sfortunatamente, non mi ero reso conto che stavo attraversando il limite, ma mi è stato chiarito questo negli ultimi giorni. All'improvviso ho sentito un'enorme pressione. Mi scuso. Certamente per qualcuno nella mia posizione, questo comportamento è inaccettabile. Ora lo vedo anche io. Ma è troppo tardi. Non vedo altra opzione che lasciare l'Ajax. Tutto questo ha un grande impatto sulla mia vita privata. Per questo chiedo a tutti di lasciare in pace me e la mia famiglia".

La Federcalcio olandese si è detta scioccata dalla notizia manifestando la sua solidarietà alle vittime, sottolineando l'importanza di rivolgersi al "Center for Safe Sports".

L'associazione dal canto suo ha affermato in un comunicato che i club hanno l'obbligo di denunciare il tutto in caso di comportamenti trasgressivi. Questi ultimi potrebbero anche poi portare ad un'indagine indipendente da parte dell'Istituto per la magistratura sportiva.

